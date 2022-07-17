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Россия потеряла в Украине 50 000 солдат – командующий британской армией

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2022, 13:57
Россия потеряла в Украине 50 000 солдат – командующий британской армией - Фото
Фото: EPA

Россия потеряла в Украине треть своей сухопутной боеспособности, заявил в воскресенье в эфире BBC One командующий британской армией Тони Радакин. В связи с этим, сказал он, украинская армия искренне верит, что может выиграть войну, пишет The Guardian.

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"У них есть четкий план восстановить территориальную целостность Украины, потому что они видят Россию, у которой не получается, Россию, которая, по нашим оценкам, потеряла более 30% своей сухопутной боеспособности", — сказал Радакин.

По словам адмирала, "это означает 50 000 российских солдат, погибших или получивших ранения в этом конфликте, почти 1700 уничтоженных российских танков, почти 4000 боевых бронированных машин".

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Радакин подчеркнул, что Россия начала полномасштабную войну против Украины с намерением захватить крупнейшие города Украины за первые 30 дней, расколоть ее и оказать давление на НАТО.

"В этих амбициях Россия терпит неудачу. Россия сейчас менее сильное государство, чем она была в начале февраля", — сказал британский адмирал.

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Андрей Водяный
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Россия Великобритания война потери энтони радакин
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