Минус 160 оккупантов и 7 танков, наибольшие потери у России под Бахмутом – Генштаб

Вооруженные Силы Украины уничтожили за прошедшие сутки 160 российских оккупантов, общие потери РФ в полномасштабной войне против Украины составили уже 38 300 человек. Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

За минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Бахмутском направлении.

Общие потери:

личный состав – около 38300 (+160) человек,

танков – 1684 (+7),

боевых бронированных машин – 3879 (+5),

артиллерийских систем – 846,

РСЗО – 248 (+1),

средств ПВО – 110 (+1),

самолетов – 220,

вертолетов – 188,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 688 (+1),

крылатых ракет – 166 (+4),

кораблей/катеров – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2746 (+11),

специальной техники – 68.

Утром 17 июля Генштаб сообщал, что ВСУ отбили штурм под Славянском, армия России после потерь отступила. Также украинские военные подавили разведку боем оккупантов на Бахмутском направлении.

Читайте также: На базе РФ под Херсоном гремят взрывы. Вероятно, детонируют боеприпасы – Стратком ВСУ

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.