Минус 160 оккупантов и 7 танков, наибольшие потери у России под Бахмутом – Генштаб
Вооруженные Силы Украины уничтожили за прошедшие сутки 160 российских оккупантов, общие потери РФ в полномасштабной войне против Украины составили уже 38 300 человек. Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ.
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За минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Бахмутском направлении.
Общие потери:
личный состав – около 38300 (+160) человек,
танков – 1684 (+7),
боевых бронированных машин – 3879 (+5),
артиллерийских систем – 846,
РСЗО – 248 (+1),
средств ПВО – 110 (+1),
самолетов – 220,
вертолетов – 188,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 688 (+1),
крылатых ракет – 166 (+4),
кораблей/катеров – 15,
автомобильной техники и автоцистерн – 2746 (+11),
специальной техники – 68.
- Утром 17 июля Генштаб сообщал, что ВСУ отбили штурм под Славянском, армия России после потерь отступила. Также украинские военные подавили разведку боем оккупантов на Бахмутском направлении.
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