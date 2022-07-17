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Минус 160 оккупантов и 7 танков, наибольшие потери у России под Бахмутом – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2022, 10:36
Минус 160 оккупантов и 7 танков, наибольшие потери у России под Бахмутом – Генштаб - Фото
Иллюстративное фото (Фото - Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили за прошедшие сутки 160 российских оккупантов, общие потери РФ в полномасштабной войне против Украины составили уже 38 300 человек. Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ.

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За минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Бахмутском направлении. 

Общие потери:

личный состав – около 38300 (+160) человек,

танков – 1684 (+7),

боевых бронированных машин – 3879 (+5),

артиллерийских систем – 846,

РСЗО – 248 (+1),

средств ПВО – 110 (+1),

самолетов – 220,

вертолетов – 188,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 688 (+1),

крылатых ракет – 166 (+4),

кораблей/катеров – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2746 (+11),

специальной техники – 68.

  • Утром 17 июля Генштаб сообщал, что ВСУ отбили штурм под Славянском, армия России после потерь отступила. Также  украинские военные подавили разведку боем оккупантов на Бахмутском направлении.

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Наталия Фреик
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ВСУ война генштаб потери России
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