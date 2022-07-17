На базе РФ под Херсоном гремят взрывы. Вероятно, детонируют боеприпасы – Стратком ВСУ
На базе армии России во временно оккупированном селе Лазурное Херсонской области гремят взрывы, вероятно, детонирует боекомплект. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
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Отмечается, что со стороны Лазурного доносится множество взрывов. Предварительно известно, что там находилась база оккупантов, а после сильного взрыва, скорее всего, началась детонация боекомплекта.
В Страткоме не уточняют, что произошло на складе. Однако в шуточной манере написали, что россияне "хотели покайфовать, обустроив возле моря штаб, казармы и склад, но ВСУ – еще те кайфоломы для оккупантов".
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки ВСУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов.
- 10 июля министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский поручил разработать план по освобождению юга.
- В оперативном командовании "Юг" говорят, что ВСУ уверенно продвигаются на Херсонском направлении.
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