На базе РФ под Херсоном гремят взрывы. Вероятно, детонируют боеприпасы – Стратком ВСУ

На базе армии России во временно оккупированном селе Лазурное Херсонской области гремят взрывы, вероятно, детонирует боекомплект. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что со стороны Лазурного доносится множество взрывов. Предварительно известно, что там находилась база оккупантов, а после сильного взрыва, скорее всего, началась детонация боекомплекта.

В Страткоме не уточняют, что произошло на складе. Однако в шуточной манере написали, что россияне "хотели покайфовать, обустроив возле моря штаб, казармы и склад, но ВСУ – еще те кайфоломы для оккупантов".

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки ВСУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов.

Читайте также: Минимум – три месяца. Максимум – после зимы. Есть ли перспективы освобождения юга Украины

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.