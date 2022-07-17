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На базе РФ под Херсоном гремят взрывы. Вероятно, детонируют боеприпасы – Стратком ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2022, 09:01
На базе РФ под Херсоном гремят взрывы. Вероятно, детонируют боеприпасы – Стратком ВСУ - Фото
Российские оккупанты (Иллюстративное фото: EPA)

На базе армии России во временно оккупированном селе Лазурное Херсонской области гремят взрывы, вероятно, детонирует боекомплект. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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Отмечается, что со стороны Лазурного доносится множество взрывов. Предварительно известно, что там находилась база оккупантов, а после сильного взрыва, скорее всего, началась детонация боекомплекта.

В Страткоме не уточняют, что произошло на складе. Однако в шуточной манере написали, что россияне "хотели покайфовать, обустроив возле моря штаб, казармы и склад, но ВСУ – еще те кайфоломы для оккупантов".

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки ВСУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов.

На базе РФ под Херсоном гремят взрывы. Вероятно, детонируют боеприпасы – Стратком ВСУ

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Марк Сировой
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боеприпасы ВСУ Херсон Херсонская область склад армия рф база войска россии лазурное
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