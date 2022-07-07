К Залужному приехал британский коллега: тема визита – как помочь ВСУ в ближайшие недели

На фоне кризиса власти в Великобритании и заявления премьера страны Бориса Джонсона об отставке в Киеве с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным встретился глава британской армии Энтони Радакин. Об этом он сообщил в Twitter.

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Адмирал заявил, что двухдневный визит позволил ему "лучше понять оперативные перспективы" и обсудить, как еще Лондон может продолжать поддерживать Украину.

По его словам, одна из целей поездки было понять, как Великобритания может помочь другим партнерам и союзникам помогать ВСУ "в предстоящие недели и месяцы".

"Для меня большая честь посетить Киев и встретиться с моим украинским коллегой генералом Залужным. Я преисполнен восхищения ВСУ, их мужеством, стойкостью и изобретательностью в противостоянии незаконной и варварской агрессии России", – подчеркнул Радакин.

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Евгений Пилипенко

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