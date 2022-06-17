Стратегически РФ проиграла: крошечные успехи ценой потери 25% войск – британский адмирал
Глава Вооруженных сил Великобритании считает, что Россия "уже стратегически проиграла" войну против Украины, несет большие потери, у нее заканчиваются боеспособные войска и высокотехнологичные ракеты, и Москва "никогда не возьмет под свой контроль" страну. Об этом, пишет The Guardian, адмирал Энтони Радакин рассказал в интервью PA Media.
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Он назвал решение пойти полномасштабной войной против Украины "ужасной ошибкой России".
По словам начальник штаба обороны Вооруженных силы Великобритании, Кремль потерял 25% сухопутной мощи армии РФ ради "крошечных" успехов, а при усилении НАТО, особенно восточного фланга Альянса, он станет "еще более ослабленным".
"Россия уже стратегически проиграла. НАТО становится сильнее, Финляндия и Швеция также хотят присоединиться", – сказал генерал.
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Радакин признал, что российские оккупанты могут добиться "тактических успехов" в ближайшие недели: "Российская машина перемалывает [оборону противника] и каждый день забирает два, три, пять километров [территории]".
Успехи захватчиков на Донбассе достигнуты за счет "значительных затрат ресурсов" и концентрации сил и огня на одном участке фронта, добавил адмирал.
"Но у них заканчиваются люди, высокотехнологичные ракеты. Путин использовал около 25% мощи армии, чтобы завоевать крошечную часть территории и получить 50 000 человек убитыми или ранеными. Россия терпит неудачу", – считает глава оборонного ведомства Великобритании.
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