Резников назвал цель Украины в войне: Захватывать территории России не собираемся

Министр обороны Алексей Резников во время поездки в Брюссель рассказал партнерам из стран НАТО о том, какие цели Украина ставит перед собой в войне с Россией. Первоочередная задача – остановить российскую навалу, а глобальная цель – деоккупация и реинтеграция всех территорий Украины в международно признанных границах.

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"Первоочередной задачей является остановка российского нашествия, ведь российские преступники уничтожают все на территориях, которые им удается временно захватить. Задачей второго этапа является выход в кратчайшие сроки на линии разграничения и административную границу по состоянию на 24 февраля. Именно на этом мы концентрируемся", — говорится в Facebook Резникова по итогам министерской встречи НАТО, в которой он участвовал.

Резников сказал, что для этого Украина нуждается в быстром усилении путем поставки артиллерии, танков и бронетехники, средств противовоздушной обороны.

Читайте также Рамштайн 3.0. Больше оружия, чтобы "разрушить Карфаген" Он гарантирует, что Украина не будет использовать это оружие для нападения на Россию и захвата ее территорий. "Наша глобальная цель – деоккупация и реинтеграция всех территорий Украины в международно признанных границах. Использовать оружие для нападения на Россию или захвата ее территорий Украина не собирается. Мы не Россия. И наши партнеры это понимают. Нам не нужно чужое. Мы защищаем свое: жизнь наших людей, наши земли. Мы освобождаем свободную Украину от российского нашествия. От убийц, мародеров и насильников", — добавил он. В то же время, министр подчеркнул, что Украина должна вернуть все свои территории в международно признанных границах, а российские войска должны уйти с территории Украины. Это касается и Крыма, и Донбасса, и Луганщины. Президент Владимир Зеленский считает, что Крым и оккупированные с 2014 года территории Донбасса следует возвращать дипломатическим способом после выхода на границы по состоянию на 24 февраля 2022-го.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что до конца года ВСУ должны зайти в Крым.

Андрей Водяный

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