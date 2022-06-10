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Их цель – вся Украина. Россия может вести войну нынешними темпами еще год – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 15:48
Их цель – вся Украина. Россия может вести войну нынешними темпами еще год – ГУР - Фото
Войска РФ (Фото: EPA)

Россия имеет необходимое количество ресурсов, чтобы вести полномасштабную войну с Украиной еще год. Об этом  заявил в интервью The Guardian представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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Украинская разведка считает, что Россия может продолжать войну в нынешних темпах еще год без производства большего количества оружия и проведения всеобщей мобилизации. 

"Кремлевское руководство, возможно, будет пытаться заморозить войну на определенный период времени, чтобы убедить Запад отменить санкции, но затем продолжит агрессию. Их цель – вся Украина и не только", – заявил Скибицкий.

Также представитель ГУР отметил дефицит высокоточных крылатых ракет у россиян, которыми они обстреливают территорию Украины. 

"Мы заметили, что Россия производит гораздо меньше ракетных обстрелов и использует ракеты Х-22. Это старые советские ракеты производства 1970-х годов. Это свидетельствует о том, что в России заканчиваются высокоточные ракеты", — сказал разведчик. 

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Дмитрий Гриниченко
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Россия война прогноз гур Вадим Скибицкий
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