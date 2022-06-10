Их цель – вся Украина. Россия может вести войну нынешними темпами еще год – ГУР
Россия имеет необходимое количество ресурсов, чтобы вести полномасштабную войну с Украиной еще год. Об этом заявил в интервью The Guardian представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
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Украинская разведка считает, что Россия может продолжать войну в нынешних темпах еще год без производства большего количества оружия и проведения всеобщей мобилизации.
"Кремлевское руководство, возможно, будет пытаться заморозить войну на определенный период времени, чтобы убедить Запад отменить санкции, но затем продолжит агрессию. Их цель – вся Украина и не только", – заявил Скибицкий.
Также представитель ГУР отметил дефицит высокоточных крылатых ракет у россиян, которыми они обстреливают территорию Украины.
"Мы заметили, что Россия производит гораздо меньше ракетных обстрелов и использует ракеты Х-22. Это старые советские ракеты производства 1970-х годов. Это свидетельствует о том, что в России заканчиваются высокоточные ракеты", — сказал разведчик.
- Также Скибицкий заявил, что сейчас на фронте идет война артиллерий – и Украина в 10-15 раз проигрывает России с точки зрения количества орудий.
- Ранее секретарь СНБО Данилов предостерег украинцев от настроений, что армия РФ якобы "слабая" и "не умеет воевать".
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