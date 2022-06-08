Данилов предостерег от шапкозакидательства по войне: Россияне уже тоже научились воевать

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предостерегает украинцев от настроений, что армия РФ якобы "слабая" и "не умеет воевать". Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Данилов подчеркнул, что он не из тех, кто считает, что армия России "какая-то там слабая", что военнослужащие там "какие-то тупые" или "не умеют воевать".

"Мы имеем дело со второй армией мира. Они также уже научились на этой войне воевать", – сказал он.

Сейчас у нас 1200 км фронта, пояснил секретарь СНБО, и такую протяженность крайне сложно контролировать.

Читайте также: Украина получила от Норвегии 22 самоходные гаубицы M109 с запчастями и боеприпасами

Он подчеркнул, что когда кто-то критикует Запад за нерасторопность с поставками вооружений Украине, важно не забывать, что "никто ничем нам не обязан".

"Мне сложно представить, что бы мы делали в первые дни без NLAW, "джавелинов", "стингеров". <...> Мы считаем, что нам все должны, а это немножечко не так", – сказал он.

Помощь идет "каждый день", заверил он, "но это не какие-то подарки: за каждую поставку есть договоренность нашего президента".

Он также выразил надежду, что союз Украина-Великобритания-Польша появится как можно скорее.

Читайте также: "Трагедией будет потеря страны". Данилов заявил, что ВСУ могут отступить из Северодонецка

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.