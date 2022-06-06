"Трагедией будет потеря страны". Данилов заявил, что ВСУ могут отступить из Северодонецка
06.06.2022, 18:05
Танки ВСУ вблизи Северодонецка (Фото: EPA)
ВСУ могут временно отступить из Северодонецка и других городов Луганской области для перегруппировки. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью газете Financial Times.
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По его словам, сегодня в Северодонецке и Лисичанске у противника "имеется превосходство в артиллерии", а ВСУ не могут отвечать в полной мере из-за острой нехватки необходимого оружия.
"Временная потеря территорий — это не трагедия. Трагедией будет потеря страны. Западное оружие для контратаки обязательно прибудет, и я более чем уверен, что мы вернем свои территории", — сказал Данилов.
- 5 июня президент Зеленский побывал в соседнем с Северодонецком городе Лисичанск.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорит, что украинское контрнаступление в Северодонецке остановилось, Силы обороны сосредоточились на удержании позиций в промзоне на западе города.
- 6 июня разведка сообщила, что Россия имеет десятикратное преимущество в артиллерии в Северодонецке.
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