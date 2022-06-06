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"Трагедией будет потеря страны". Данилов заявил, что ВСУ могут отступить из Северодонецка

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 18:05
Танки ВСУ вблизи Северодонецка (Фото: EPA)

ВСУ могут временно отступить из Северодонецка и других городов Луганской области для перегруппировки. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью газете Financial Times.

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По его словам, сегодня в Северодонецке и Лисичанске у противника "имеется превосходство в артиллерии", а ВСУ не могут отвечать в полной мере из-за острой нехватки необходимого оружия. 

"Временная потеря территорий — это не трагедия. Трагедией будет потеря страны. Западное оружие для контратаки обязательно прибудет, и я более чем уверен, что мы вернем свои территории", — сказал Данилов. 

Читайте также: Украине нужно сформировать шесть бригад в 25 000 человек для контрнаступления — Данилов 

Дмитрий Гриниченко
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ВСУ луганская область северодонецк Алексей Данилов отступление
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