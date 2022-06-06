UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У России десятикратное преимущество в артиллерии в Северодонецке – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 11:29
У России десятикратное преимущество в артиллерии в Северодонецке – ГУР - Фото
Фото: EPA

Главное управление разведки Министерства обороны заявило, что Россия имеет десятикратное преимущество в артиллерии в Северодонецке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"На сегодняшний день это "самое горячее" направление российско-украинской войны, где наши защитники в тяжелых боях уничтожают врага. На определенных участках отмечается десятикратное преимущество противника в артиллерии", — говорится в Facebook ГУР МО.

Накануне в Северодонецке побывал начальник военной разведки Украины генерал Кирилл Буданов, чтобы ознакомиться с оперативной ситуацией на этом участке и определить дальнейшие действия подразделений ГУР МО.

У России десятикратное преимущество в артиллерии в Северодонецке – ГУР

Разведка заявила, что, вопреки преимуществу противника, украинские войска постепенно вытесняют оккупантов из города.

В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорит, что украинское контрнаступление в Северодонецке остановилось, силы обороны сосредоточились на удержании позиций в промзоне на западе города.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
луганская область северодонецк гур мо Кирилл Буданов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 