У России десятикратное преимущество в артиллерии в Северодонецке – ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны заявило, что Россия имеет десятикратное преимущество в артиллерии в Северодонецке.
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"На сегодняшний день это "самое горячее" направление российско-украинской войны, где наши защитники в тяжелых боях уничтожают врага. На определенных участках отмечается десятикратное преимущество противника в артиллерии", — говорится в Facebook ГУР МО.
Накануне в Северодонецке побывал начальник военной разведки Украины генерал Кирилл Буданов, чтобы ознакомиться с оперативной ситуацией на этом участке и определить дальнейшие действия подразделений ГУР МО.
Разведка заявила, что, вопреки преимуществу противника, украинские войска постепенно вытесняют оккупантов из города.
В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорит, что украинское контрнаступление в Северодонецке остановилось, силы обороны сосредоточились на удержании позиций в промзоне на западе города.
- 5 июня президент Украины Владимир Зеленский побывал в соседнем с Северодонецком городе Лисичанск.
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