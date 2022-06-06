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Украине нужно сформировать шесть бригад в 25 000 человек для контрнаступления — Данилов

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 17:34
Украине нужно сформировать шесть бригад в 25 000 человек для контрнаступления — Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: Олексій Данілов/Facebook)

Для полноценного контрнаступления ВСУ и полного освобождения временно оккупированных Россией территорий на юге и востоке Украины необходимо сформировать шесть новых бригад общей численностью 25 000 человек. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью газете Financial Times

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По его словам, Украина с таким количеством новых ударных подразделений сможет вернуть все захваченные Россией территории. В вопросе формирования бригад речь идет также о "сотнях ракетных и артиллерийских установок, самолетов и танков, а также тысячах беспилотников", сообщил журналистам еще один собеседник в украинской власти. 

Данилов заявил, что западные поставки вооружений смогли сломать российский блицкриг на первом этапе войны, однако РСЗО из США поставляются с ограниченным боезапасом и могут стрелять только на 80 км, а не на 300 км, как хочет Украина, чтобы поразить линии снабжения России.

Секретарь СНБО выразил уверенность, что поставки западного оружия Украине продолжаться до того момента, "пока мы не победим Россию". 

Читайте также: Подоляк: Нужное оружие получим в ближайшее время, будет более интенсивное контрнаступление

Дмитрий Гриниченко
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война поставки оружия Алексей Данилов контрнаступление
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