Украине нужно сформировать шесть бригад в 25 000 человек для контрнаступления — Данилов

Для полноценного контрнаступления ВСУ и полного освобождения временно оккупированных Россией территорий на юге и востоке Украины необходимо сформировать шесть новых бригад общей численностью 25 000 человек. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью газете Financial Times.

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По его словам, Украина с таким количеством новых ударных подразделений сможет вернуть все захваченные Россией территории. В вопросе формирования бригад речь идет также о "сотнях ракетных и артиллерийских установок, самолетов и танков, а также тысячах беспилотников", сообщил журналистам еще один собеседник в украинской власти.

Данилов заявил, что западные поставки вооружений смогли сломать российский блицкриг на первом этапе войны, однако РСЗО из США поставляются с ограниченным боезапасом и могут стрелять только на 80 км, а не на 300 км, как хочет Украина, чтобы поразить линии снабжения России.

Секретарь СНБО выразил уверенность, что поставки западного оружия Украине продолжаться до того момента, "пока мы не победим Россию".

2 июня в Пентагоне сообщили, что первые четыре HIMARS, которые США передадут Украине, уже в Европе.

6 июня правительство Великобритании подтвердило передачу Украине реактивных систем залпового огня M270 дальностью ведения огня "до 80 км".

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Дмитрий Гриниченко

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