"Таких там до черта". У Данилова нет оптимизма по курсу России даже после смерти Путина

Если нынешний президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин "внезапно" умрет, политика Москвы по Украине необязательно изменится в лучшую сторону – "таких как Путин там до черта". Об этом в интервью НВ предостерег секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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Топ-чиновник сказал, что "зря люди считают, что если Путин уйдет, а придет другой кто-то, он не станет новым Путиным".

"Там иного руководителя быть не может. <...> Демократии в сегодняшней России быть не может, там может быть только Путин", – заявил секретарь СНБО.

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Данилов предостерег: Москва не изменила планы по уничтожению ни военно-политического руководства, ни всей Украины, и "враг совсем не слаб".

Он добавил, что помимо боевых действий "наблюдается попытка внутренне дестабилизировать страну через оставшихся после Януковича гауляйтеров".

Секретарь СНБО сказал, что Путин "в любой момент может забрать свои войска из страны" – и прекратить войну, но добавил, что сейчас он выводить войска не будет, "потому что понимания реальности у него нет".

Военное положение и общую мобилизацию в Украине, вероятно, продлят до конца лета. Депутат от партии Слуга народа Федор Вениславский объяснил это тем, что "нужно больше времени для контратак".

Вчера, 18 мая, Италия передала ООН "план мира" для Украины: он не предполагает вступление в НАТО.

Евгений Пилипенко

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