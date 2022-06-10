Украина уступает России по количеству артиллерии в 10-15 раз – ГУР
Сейчас идет война артиллерий – и Украина в 10-15 раз проигрывает России с точки зрения количества орудий. Об этом заявил в интервью The Guardian представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
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"Теперь это артиллерийская война, и мы проигрываем с точки зрения артиллерии. Все сейчас зависит от того, что нам (Запад. – Ред.) даст. Украина имеет одно артиллерийское орудие на 10-15 российских артиллерийских орудий. Наши западные партнеры отдали нам около 10% того, что у них есть", – сказал он.
По словам Скибицкого, украинские военные используют 5000-6000 артиллерийских снарядов в день.
"Мы почти израсходовали все наши (артиллерийские. – Ред.) боеприпасы и теперь используем стандартные снаряды НАТО 155-мм калибра", – сказал он.
Он отметил, что Европа также поставляет снаряды меньшего калибра, но их становится меньше по мере истощения европейских запасов.
- Вчера министр обороны Алексей Резников заявил, что польские САУ Krab готовы к боям на фронте. Это пятый вид "натовской" артиллерии 155-мм, который привлекли для ВСУ. По словам Резникова, есть четкий план поставок артиллерии до конца июля.
- Также США и Британия согласились поставлять Украине РСЗО. Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что ВСУ нужно 60 западных РСЗО, чтобы иметь шанс победить Россию.
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