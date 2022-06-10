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Украина уступает России по количеству артиллерии в 10-15 раз – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 09:48
Украина уступает России по количеству артиллерии в 10-15 раз – ГУР - Фото
Украинские военные, артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

Сейчас идет война артиллерий – и Украина в 10-15 раз проигрывает России с точки зрения количества орудий. Об этом заявил в интервью The Guardian представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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"Теперь это артиллерийская война, и мы проигрываем с точки зрения артиллерии. Все сейчас зависит от того, что нам (Запад. – Ред.) даст. Украина имеет одно артиллерийское орудие на 10-15 российских артиллерийских орудий. Наши западные партнеры отдали нам около 10% того, что у них есть", – сказал он.

По словам Скибицкого, украинские военные используют 5000-6000 артиллерийских снарядов в день.

"Мы почти израсходовали все наши (артиллерийские. – Ред.) боеприпасы и теперь используем стандартные снаряды НАТО 155-мм калибра", – сказал он.

Он отметил, что Европа также поставляет снаряды меньшего калибра, но их становится меньше по мере истощения европейских запасов.

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Марк Сировой
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ВСУ разведка гур РСЗО артиллерия Вадим Скибицкий армия рф
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