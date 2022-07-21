"Он слишком здоров". У ЦРУ нет доказательств, что Путин психически или физически истощен
Центральное разведывательное управление США считает, что российский диктатор Владимир Путин здоров. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая на Форуме по безопасности в Аспене в Колорадо, передает NBC News.
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Бернс сказал, что у ЦРУ нет каких-либо доказательств того, что Путин психически или физически истощен.
"Ходит много слухов о здоровье президента Путина, но, насколько мы можем судить, он слишком здоров", – сказал директор ЦРУ.
Бернс заявил, что Путин думает, что давление его армии истощит силы украинских военных и сломит волю возглавляемого США альянса, но он ошибается.
"Взгляд Путина на американцев состоит в том, что мы страдаем синдромом дефицита внимания и будем отвлекаться на что-то другое, – сказал директор ЦРУ. – Я убежден, что Путин ошибался в своих предположениях о развале альянса и сломе воли Украины до начала войны, и он ошибается и сейчас".
По словам Бернса, Путин просчитался, полагая, что может разрушить НАТО. Вместо этого НАТО принимает Финляндию и Швецию и усилил развертывание своих войск ближе к границам России.
- 17 июля командующий британской армией Энтони Радакин заявил, что не доверяет слухам о смертельных заболеваниях Путина, он назвал эти слухи принятием желаемого за действительное.
- В начале июня американское издание Newsweek написало, что, по данным разведки США, Путин лечится от рака, а в марте на него было совершено покушение.
- Главное управление разведки Украины также заявляло, что Путин серьезно болен раком, а в России уже начался процесс смены власти.
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