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"Он слишком здоров". У ЦРУ нет доказательств, что Путин психически или физически истощен

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 04:12
Владимир Путин (Фото: EPA)

Центральное разведывательное управление США считает, что российский диктатор Владимир Путин здоров. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая на Форуме по безопасности в Аспене в Колорадо, передает NBC News.

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Бернс сказал, что у ЦРУ нет каких-либо доказательств того, что Путин психически или физически истощен.

"Ходит много слухов о здоровье президента Путина, но, насколько мы можем судить, он слишком здоров", – сказал директор ЦРУ.

Бернс заявил, что Путин думает, что давление его армии истощит силы украинских военных и сломит волю возглавляемого США альянса, но он ошибается.

"Взгляд Путина на американцев состоит в том, что мы страдаем синдромом дефицита внимания и будем отвлекаться на что-то другое, – сказал директор ЦРУ. – Я убежден, что Путин ошибался в своих предположениях о развале альянса и сломе воли Украины до начала войны, и он ошибается и сейчас".

По словам Бернса, Путин просчитался, полагая, что может разрушить НАТО. Вместо этого НАТО принимает Финляндию и Швецию и усилил развертывание своих войск ближе к границам России.

  • 17 июля командующий британской армией Энтони Радакин заявил, что не доверяет слухам о смертельных заболеваниях Путина, он назвал эти слухи принятием желаемого за действительное.
  • В начале июня американское издание Newsweek написало, что, по данным разведки США, Путин лечится от рака, а в марте на него было совершено покушение.
  • Главное управление разведки Украины также заявляло, что Путин серьезно болен раком, а в России уже начался процесс смены власти.
Наталия Медведева
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