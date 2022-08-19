Путин проигрывает информационную войну в Украине – глава разведки Великобритании

После шести месяцев вторжения России в Украину ей не удалось завоевать позиции в киберпространстве. Об этом написал глава британской разведывательной службы Джереми Флеминг в статье для The Economist.

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Флеминг заявил, что информационные операции России оказались неуклюжими и были поставлены под сомнение обнародованием данных разведки.

Одновременно с этим попытки российских военных уничтожить цифровую инфраструктуру Украины натолкнулись на стойкую, профессиональную и эффективную украинскую киберзащиту.

"Пока президент Путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе. Хотя это повод для радости, мы не должны недооценивать то, как российская дезинформация действует в других странах мира", – написал Флеминг.

Он отметил, что многие из самых густонаселенных стран не согласились с предложением ООН осудить Россию за ее вторжение.

Флеминг заявил, что необходимо принять меры, чтобы противостоять организованным кампаниям по дезинформации и гарантировать, что они не притупят международное возмущение действиями России.

Он сказал, что ранее Россия использовала тот же сценарий в Сирии и на Балканах, и сказал, что онлайн-дезинформация является важной частью стратегии России.

"Как и в случае с наземным вторжением, первоначальные онлайн-планы России, похоже, не оправдались. Использование Россией наступательных киберинструментов было безответственным и неизбирательным", – написал глава разведки Великобритании.

Он рассказал, что за месяц до 24 февраля Россия развернула вредоносное ПО WhisperGate для уничтожения и порчи украинских правительственных систем. И менее чем за час до вторжения, Россия атаковала спутниковые сети ViaSat, используемые украинскими военными, правительством и гражданскими лицами. Но эти проблемы удалось быстро устранить.

Флеминг заявил, что Национальные киберсилы Великобритании могут ответить на действия России, развернув британское военное подразделение, которое использует наступательные киберсредства.

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Наталия Медведева

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