Резников рассказал, что срочно нужно Украине для защиты от российских ракет

Украине необходима дальнейшая помощь партнеров для усиления ПВО и Сил обороны. Министр обороны Алексей Резников кратко перечислил в Twitter, что для этого нужно.

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Резников указал, что потерпев поражение на поле боя, Россия пытается вызвать в Украине гуманитарный кризис и целенаправленно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, чтоб вывести ее из строя к наступлению зимы.

Министр подчеркивает, что цель этих действий – вызвать новую многомиллионную волну беженцев.

Чтобы это предотвратить, Украине нужно усилить противовоздушную и противоракетную оборону, а именно:

- увеличить число IRIS-T и NASAMS,

- получить установки HAWK и Crotale в достаточном количестве,

- согласовать и реализовать решение по SAMP-T,

- получить разведывательные и ударные БПЛА и противодроновые системы.

Резников также написал, что Силы обороны держат фронт, но им по-прежнему нужна дополнительная поддержка, в том числе:

- увеличить число артиллерийских систем,

- обеспечить стабильные поставки боеприпасов,

- сформировать и ввести в действие боеспособные резервы.

"Мы должны быть готовы к активной обороне и иметь достаточные запасы на зиму", – написал министр.

Сегодня Россия устроила массированный ракетный обстрел многих регионов Украины. Силам ПВО удалось сбить 73 из более 90 вражеских ракет. Тем не менее атакой был полностью обесточен Житомир, также частично без света остались Львов, Ровно и Харьков.

В Киеве в результате ракетной атаки РФ были попадания в жилые дома. В Киеве и области также начались аварийные отключения света.

Россияне запускали ракеты Х-101 и Х-555 с самолетов Ту-95 и Ту-160. Также армия РФ била "Калибрами" из акватории Черного моря.

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Сергій Бережний

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