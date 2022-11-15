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Резников рассказал, что срочно нужно Украине для защиты от российских ракет

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 21:17
Резников рассказал, что срочно нужно Украине для защиты от российских ракет - Фото
Алексей Резников (фото - скриншот из видео)

Украине необходима дальнейшая помощь партнеров для усиления ПВО и Сил обороны. Министр обороны Алексей Резников кратко перечислил в Twitter, что для этого нужно.

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Резников указал, что потерпев поражение на поле боя, Россия пытается вызвать в Украине гуманитарный кризис и целенаправленно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, чтоб вывести ее из строя к наступлению зимы. 

Министр подчеркивает, что цель этих действий – вызвать новую многомиллионную волну беженцев.

Чтобы это предотвратить, Украине нужно усилить противовоздушную и противоракетную оборону, а именно:

- увеличить число IRIS-T и NASAMS,
- получить установки HAWK и Crotale в достаточном количестве,
- согласовать и реализовать решение по SAMP-T,
- получить разведывательные и ударные БПЛА и противодроновые системы.

Резников также написал, что Силы обороны держат фронт, но им по-прежнему нужна дополнительная поддержка, в том числе: 
- увеличить число артиллерийских систем,
- обеспечить стабильные поставки боеприпасов,
- сформировать и ввести в действие боеспособные резервы.

"Мы должны быть готовы к активной обороне и иметь достаточные запасы на зиму", – написал министр.

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Сергій Бережний
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Алексей Резников военная помощь
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