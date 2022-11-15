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Россияне выпустили сотню ракет по Украине, "превзошли" 10 октября – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 17:35
Россияне выпустили сотню ракет по Украине,
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Сегодня, 15 ноября, россияне выпустили по территории Украины сотню ракет, тем самым "превзойдя" свою атаку 10 октября. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Всего выпущено 80 ракет и летит еще как минимум 20. То есть около 100 ракет уже выпущено по территории Украины. Оккупанты превзошли 10 октября – тогда было 84 ракеты", – сказал Игнат.

По его словам, россияне выпускают по Украине ракеты Х-101 и Х-555, "традиционные" районы запуска – Ростовская область и Каспий. Для пусков ракет применяются в основном самолеты Ту-95 и Ту-160, но также армия РФ бьет "Калибрами" из акватории Черного моря.

Он подчеркнул, что это массированный ракетный удар, первоочередной целью которого являются объекты критической инфраструктуры, однако есть попадания и по жилым домам.

Спикер Воздушных сил сказал, что украинские силы противовоздушной обороны работают – по всей территории страны удается сбивать вражеские ракеты. Точное количество Игнат пообещал озвучить позднее, так как пока все еще объявлена воздушная тревога.

  • Сегодня Россия устроила массированный ракетный обстрел многих регионов Украины. Воздушная тревога объявлена по всей стране, кроме Крыма. В результате атаки полностью обесточены Житомир, также без частично света остались Львов, Ровно и Харьков. 
  • В Киеве в результате российской ракетной атаки есть попадания в жилые дома в Печерском районе. Начались пожары, известно об одном погибшем. Также в Киеве и области начались аварийные отключения света.

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Оксана Житнюк
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война ракетный удар воздушные силы Юрий Игнат
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