Россияне выпустили сотню ракет по Украине, "превзошли" 10 октября – Воздушные силы
Сегодня, 15 ноября, россияне выпустили по территории Украины сотню ракет, тем самым "превзойдя" свою атаку 10 октября. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Всего выпущено 80 ракет и летит еще как минимум 20. То есть около 100 ракет уже выпущено по территории Украины. Оккупанты превзошли 10 октября – тогда было 84 ракеты", – сказал Игнат.
По его словам, россияне выпускают по Украине ракеты Х-101 и Х-555, "традиционные" районы запуска – Ростовская область и Каспий. Для пусков ракет применяются в основном самолеты Ту-95 и Ту-160, но также армия РФ бьет "Калибрами" из акватории Черного моря.
Он подчеркнул, что это массированный ракетный удар, первоочередной целью которого являются объекты критической инфраструктуры, однако есть попадания и по жилым домам.
Спикер Воздушных сил сказал, что украинские силы противовоздушной обороны работают – по всей территории страны удается сбивать вражеские ракеты. Точное количество Игнат пообещал озвучить позднее, так как пока все еще объявлена воздушная тревога.
- Сегодня Россия устроила массированный ракетный обстрел многих регионов Украины. Воздушная тревога объявлена по всей стране, кроме Крыма. В результате атаки полностью обесточены Житомир, также без частично света остались Львов, Ровно и Харьков.
- В Киеве в результате российской ракетной атаки есть попадания в жилые дома в Печерском районе. Начались пожары, известно об одном погибшем. Также в Киеве и области начались аварийные отключения света.
Читайте также: Ермак: Ракетная атака – ответ России на речь Зеленского на G20, но она все равно проиграет
Комментарии