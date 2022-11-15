Администрация Байдена запрашивает у Конгресса еще $37,7 млрд для Украины – CNN

Белый Дом призывает Конгресс США расширить финансирование статей о "критических потребностях", в которые включены $37,7 млрд на поддержку Украины. Текст запроса от администрации США цитирует CNN.

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Агентство сообщает, что глава Офиса управления и бюджета Шаланда Янг направила спикеру Конгресса Нэнси Пелоси запрос на выделение дополнительного финансирования на 2023 год в размере $37,7 млрд на помощь для Украины, $10 млрд на борьбу с COVID-19 и неуказанную сумму на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Запрос "гарантирует Украине финансирование, оружие и поддержку, необходимые ей для самозащиты, и что пострадавшие смогут получать помощь. Запрос также касается острой глобальной нехватки продовольствия и энергии, вызванной вторжением России".

По данным CNN, сумма в $37,7 млрд для помощи Украине распределена между четырьмя федеральными ведомствами США.

- $21,7 млрд для Пентагона будут потрачены на "оборудование для Украины, пополнение запасов Министерства обороны, а также на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки".

- $14,5 млрд для Государственного департамента для "прямой бюджетной поддержки Украины, на критически важные инвестиции, помощь в обеспечении безопасности, укрепление глобальной продовольственной безопасности и гуманитарную помощь".

- $626 млн для Министерства энергетики "для поддержки ядерной безопасности Украины и для модернизации Стратегического нефтяного резерва".

- $900 млн для Министерства энергетики, Министерства здравоохранения и социальных служб для решения гуманитарных проблем.

Высокопоставленный источник в Белом Доме сообщил CNN, что предыдущая помощь Украине была рассчитана "только до завершения текущего календарного года". В запросе также сказано, что "примерно три четверти средств, ранее предоставленных Конгрессом, уже распределены или освоены", а остальное будет израсходовано до конца года.

4 ноября Пентагон объявил о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на $400 млн, которая предусматривает 45 отремонтированных танков Т-72.

10 ноября Белый Дом анонсировал очередной пакет военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли ракеты для систем ПВО Hawk и ЗРК Avenger.

13 ноября стало известно, что США намерены объявить о дополнительном пакете военной помощи.

Сергій Бережний

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