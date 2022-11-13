Белый Дом анонсировал новый пакет военной помощи для Украины – BBC
13.11.2022, 20:25
Джейк Салливан (Фото - EPA)
В ближайшие недели США намерены объявить о дополнительном пакете военной помощи для Украины. Об этом советник Белого Дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил журналистам на борту президентского самолета, сообщает BBC.
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"Мы по-прежнему непоколебимо намерены предоставлять помощи в области безопасности. Есть пакет помощи, о котором мы только что объявили, а в ближайшие недели будет еще один — через такой же промежуток времени и на ту же сумму", – сказал Салливан.
10 ноября Белый Дом анонсировал очередной пакет военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли ракеты для систем ПВО Hawk и ЗРК Avenger.
- 4 ноября Пентагон объявил о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на $400 млн, которая предусматривает 45 отремонтированных танков Т-72.
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