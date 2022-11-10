Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине: там будет четыре ЗРК Avenger

Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине, который будет включать ракеты для систем противовоздушной обороны для Hawk и ЗРК Avenger. Об этом объявил на брифинге 10 ноября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Салливан сказал, что новый пакет включает "важные вклады" в противовоздушную оборону такие как ракеты для систем ПВО Hawk, а также американские системы ПВО Avenger, оснащенные ракетами Stinger.

Читайте также: Crotale, Hawk, IRIS-T и много ракет. Что умеют комплексы ПВО, которые получит Украина

СПРАВКА. AN/TWQ-1 Avenger разработан Boeing Aerospace Company совместно с General Electric для поражения воздушных целей на встречных курсах и вдогон на высотах до 3800 м и дальности до 5500 м. Состоит из двух контейнеров по 4 ракеты Stinger в каждом, зенитного пулемета M2 Browning кал. 12,7 мм, радара, тепловизора и выносного пульт ДУ. Масса ракеты – 10,1 кг, ее боевой части – 3 кг, длина – 1,52 м, калибр – 70 мм.

Салливан подчеркнул, что усиление ПВО играет важную роль для Украины в связи с тем, что Россия атакует крылатыми ракетами и иранскими дронами-камикадзе критическую гражданскую инфраструктуру.

4 ноября Пентагон объявил о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на $400 млн, которая предусматривает 45 отремонтированных танков Т-72.

Испания предоставила Украине четыре системы ПВО Hawk и передаст еще две.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.