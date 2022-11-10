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Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине: там будет четыре ЗРК Avenger

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 20:48
Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине: там будет четыре ЗРК Avenger - Фото
Джейк Салливан (фото - ЕРА)

Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине, который будет включать ракеты для систем противовоздушной обороны для Hawk и ЗРК Avenger. Об этом объявил на брифинге 10 ноября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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Салливан сказал, что новый пакет включает "важные вклады" в противовоздушную оборону такие как ракеты для систем ПВО Hawk, а также американские системы ПВО Avenger, оснащенные ракетами Stinger.

Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине: там будет четыре ЗРК Avenger

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СПРАВКА. AN/TWQ-1 Avenger разработан Boeing Aerospace Company совместно с General Electric для поражения воздушных целей на встречных курсах и вдогон на высотах до 3800 м и дальности до 5500 м. Состоит из двух контейнеров по 4 ракеты Stinger в каждом, зенитного пулемета M2 Browning кал. 12,7 мм, радара, тепловизора и выносного пульт ДУ. Масса ракеты – 10,1 кг, ее боевой части – 3 кг, длина – 1,52 м, калибр – 70 мм.

Салливан подчеркнул, что усиление ПВО играет важную роль для Украины в связи с тем, что Россия атакует крылатыми ракетами и иранскими дронами-камикадзе критическую гражданскую инфраструктуру.

  • 4 ноября Пентагон объявил о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на $400 млн, которая предусматривает 45 отремонтированных танков Т-72.
  • Испания предоставила Украине четыре системы ПВО Hawk и передаст еще две.
Оксана Житнюк
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пво военная помощь Джейк Салливан HAWK
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