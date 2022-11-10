Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине: там будет четыре ЗРК Avenger
Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине, который будет включать ракеты для систем противовоздушной обороны для Hawk и ЗРК Avenger. Об этом объявил на брифинге 10 ноября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
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Салливан сказал, что новый пакет включает "важные вклады" в противовоздушную оборону такие как ракеты для систем ПВО Hawk, а также американские системы ПВО Avenger, оснащенные ракетами Stinger.
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Салливан подчеркнул, что усиление ПВО играет важную роль для Украины в связи с тем, что Россия атакует крылатыми ракетами и иранскими дронами-камикадзе критическую гражданскую инфраструктуру.
- 4 ноября Пентагон объявил о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на $400 млн, которая предусматривает 45 отремонтированных танков Т-72.
- Испания предоставила Украине четыре системы ПВО Hawk и передаст еще две.
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