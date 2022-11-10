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Испания поставит Украине еще две системы противовоздушной обороны Hawk

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 19:10
Испания поставит Украине еще две системы противовоздушной обороны Hawk - Фото
Перезарядка мобильной установки ПВО Hawk (Фото - Wikipedia)

Испания отправит Украине еще две системы противовоздушной обороны Hawk в дополнение к четырем, которые она отправила ранее. Об этом сообщает The Local со ссылкой на правительство Испании.

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"Две дополнительные пусковые установки будут отправлены по запросу НАТО", — заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Она добавила, что Испания поддерживает Украину, потому что она "осуществляет свое законное право на самооборону".

Министерство обороны Испании заявило, что 64 украинских военнослужащих со следующей недели пройдут обучение в испанском городе Толедо по обезвреживанию взрывчатых веществ, разминированию и стрельбе.

Еще 21 украинский военнослужащий обучается обращению с гаубицами Howitzer 105/14 в южном городе Альмерия. 19 украинских военных научились пользоваться системой ПВО Aspide.

Министерство сообщило, что Испания будет обучать около 400 украинских солдат каждые два месяца.

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Вадим Ребрина
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оружие пво испания HAWK
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