Пентагон объявил о дополнительной помощи Украине на $400 млн: она включает 45 танков

Пентагон объявил о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на 400 миллионов долларов, которая включает 45 отремонтированных танков Т-72. Об этом сообщает корреспондент Reuters в Пентагоне Идрис Али.

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По его информации, это чешские танки, которые были на ремонте в США.

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Вадим Ребрина

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