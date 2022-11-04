Пентагон объявил о дополнительной помощи Украине на $400 млн: она включает 45 танков
04.11.2022, 17:55
Пентагон (Фото: depositphotos.сom)
Пентагон объявил о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на 400 миллионов долларов, которая включает 45 отремонтированных танков Т-72. Об этом сообщает корреспондент Reuters в Пентагоне Идрис Али.
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По его информации, это чешские танки, которые были на ремонте в США.
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