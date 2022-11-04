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Пентагон объявил о дополнительной помощи Украине на $400 млн: она включает 45 танков

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 17:55
Пентагон объявил о дополнительной помощи Украине на $400 млн: она включает 45 танков - Фото
Пентагон (Фото: depositphotos.сom)

Пентагон объявил о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на 400 миллионов долларов, которая включает 45 отремонтированных танков Т-72. Об этом сообщает корреспондент Reuters в Пентагоне Идрис Али.

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По его информации, это чешские танки, которые были на ремонте в США.

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Вадим Ребрина
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пентагон оружие помощь танк т-72
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