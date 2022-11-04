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США сегодня объявят о новом пакете помощи Украине, будут приятные новости – Резников

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 13:33
США сегодня объявят о новом пакете помощи Украине, будут приятные новости – Резников - Фото
Алексей Резников (скриншот)

4 ноября Белый дом объявит о новом пакете военной помощи Украине, в котором одним из главных компонентов будут средства противовоздушной/противоракетной обороны. Это на онлайн-брифинге анонсировал министр обороны Алексей Резников.

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"Думаю, сегодня мы услышим объявление нового пакета помощи Украине от США. Это будет с подписью президента Байдена", – сказал он.

По словам Резникова, "мы услышим приятные новости – я их уже знаю, но давайте подождем".

Глава Минобороны уточнил, что на последней встрече антипутинской коалиции в формате "Рамштайн" "все услышали, что наш приоритет №1 – ПВО/ПРО".

"Наши партнеры это очень хорошо поняли, и они настроены в первую очередь на усиление защиты нашего неба. Это и новые системы Hawk (MIM-23)... NASAMS уже в дороге с подготовленными нашими экипажами. Также мы получим систему Crotale от наших французских партнеров", – уточнил Резников.

Он добавил, что сейчас "дорабатывается" вопрос поставок других систем из других стран.

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Также, отметил министр, в новый пакет войдет партия боеприпасов для ствольной артиллерии и РСЗО, системы борьбы с беспилотниками, а также БПЛА для разведки и корректирования огня артиллерии.

Резников подчеркнул, что планы помощи партнеров рассчитаны не только на кратко- и среднесрочную перспективу, но и на годы вперед.

Євген Пилипенко
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Алексей Резников боеприпасы война пво вооружение про Crotale HAWK
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