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России не хватает боеприпасов и союзников – глава британской спецслужбы

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 12:21
России не хватает боеприпасов и союзников – глава британской спецслужбы - Фото
Российские оккупанты (Фото: КрымSOS)

Россия столкнулась с нехваткой боеприпасов и союзников. Об этом сообщил в эфире BBC Radio 4 глава британского Центра правительственной связи (спецслужбы, ответственной за радиоэлектронную разведку) Джереми Флеминг, передает The Guardian.

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"Мы считаем, что у России не хватает боеприпасов, у нее определенно не хватает друзей. Мы видим, что из-за объявления мобилизации у нее не хватает войск", – сказал он.

По словам Флеминга, российское командование обеспокоено состоянием совей военной машины, на многих уровнях присуствует отчаяние. Однако это не должно быть самоуспокоением.

"Россия, как мы видели по вчерашним ужасным нападениям, по-прежнему обладает очень мощной военной машиной. Она может запускать оружие, у нее есть глубокие запасы и опыт. Но тем не менее она слишком растянута в Украине", – подытожил он.

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Марко Сировой
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боеприпасы война армия рф войска россии Джереми Флеминг
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