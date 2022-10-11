Россия завозит в Беларусь дроны-камикадзе и выгребает арсеналы – ГУР

Россия завозит в Беларусь иранские дроны-камикадзе Shahed-136 и забирает оружие с беларуских арсеналов. Об этом сообщает Главное управление разведки.

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По данным разведки, на 10 октября в Беларусь завезли 32 дрона-камикадзе. До 14 октября планируется завезти еще восемь.

Также Беларусь дает армии России технику и боеприпасы, отмечают в ГУР. В Крым прибыл эшелон из 12 вагонов весом в 492 тонны, который был отправл с 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов в Гомельской области.

В ближайшее время запланировано перемещение 13 эшелонов с военной техникой (219 платформ), боеприпасами (28 вагонов) и имуществом с арсеналов и баз хранения армии Беларуси.

Онсонвыми поставщиками выступят 46-й (Бронная Гора, Брестская область) и 43-й (Дубецкое, Гомельская область) арсеналы хранения ракет и боеприпасов, 391 артиллерийская база боеприпасов (Бобр, Минская область), 969 база резервов танков (Уречье, Минская область), 288 база автомобилей резерва (Старые Дороги, Минская область).

Военные грузы должны прибыть в Ростовскую область РФ – на стации Каменская (Каменск-Шахтинский) и Марцево (Таганрог).

За утро ВСУ сбили восемь дронов-камикадзе на юге, но два беспилотника попали по Ладыжинской ТЭС.

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Марко Сировой

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