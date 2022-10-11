Россия ударила дронами-камикадзе по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области
11.10.2022, 08:01
Иранский дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Армия России атаковала дронами Ладыжинскую ТЭС, сообщает глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, для атаки на ТЭС оккупанты использовали два иранских дрона-камикадзе Shahed-136.
На месте происшествия работают профильные службы.
- 10 октября РФ выпустила по Украине более 80 ракет, в том числе по Киеву. Больше половины ракет сбила ПВО.
- Утром армия РФ атаковала ракетами Запорожье.
Читайте также: "Личный приказ Путина". Россия массированно обстреляла ракетами Украину: что дальше
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии