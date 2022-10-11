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Россия ударила дронами-камикадзе по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 08:01
Россия ударила дронами-камикадзе по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области - Фото
Иранский дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Армия России атаковала дронами Ладыжинскую ТЭС, сообщает глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

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По его словам, для атаки на ТЭС оккупанты использовали два иранских дрона-камикадзе Shahed-136.

На месте происшествия работают профильные службы.

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Марко Сировой
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винницкая область армия рф войска россии Shahed-136 дроны-камикадзе ладыжинская тэс
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