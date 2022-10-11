Россия ударила дронами-камикадзе по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области

Армия России атаковала дронами Ладыжинскую ТЭС, сообщает глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

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По его словам, для атаки на ТЭС оккупанты использовали два иранских дрона-камикадзе Shahed-136.

На месте происшествия работают профильные службы.

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Марко Сировой

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