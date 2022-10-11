За утро ВСУ сбили восемь дронов-камикадзе на юге

Украинские военные за утро сбили восемь дронов-камикадзе в южных областях, сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

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Россия атаковала иранскими дронами-камикадзе с 03:30 до 05:30. Три беспилотника сбили над Одесской областью, еще пять – над Николаевской.

При этом утром два дрона-камикадзе ударили по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. На месте прилетов работают профильные службы.

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Марко Сировой

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