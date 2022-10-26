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Резников о юге: Россия использует каналы как траншеи, но ВСУ будут продвигаться зимой

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 13:08
Резников о юге: Россия использует каналы как траншеи, но ВСУ будут продвигаться зимой - Фото
Алексей Резников (фото - ЕРА)

Российские оккупанты на юге используют оросительные каналы как траншеи, что замедляет наступление Вооруженных Сил Украины. Но украинские военные будут продвигаться зимой, рассказал в интервью NHK министр обороны Алексей Резников.

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По его словам, первый этап заключался в сдерживании российских войск, второй – в стабилизации линии фронта. Сейчас – третий этап: украинские военные проводят контрнаступательную операцию и отвоевывают территории.

Он уверен, что ВСУ освободят Херсонскую область, но признает – кампания на юге замедлилась, ведь россияне используют оросительные каналы как траншеи. Также замедляют наступление дожди, отмечал министр.

Однако Резников считает, что украинские войска будут продвигаться с наступлением зимы, когда мобильность оккупантов снизится.

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У Украины есть реальный план по освобождению всех временно оккупированных территорий, заверил министр.

Он также отметил, что россияне бьют ракетами по гражданским, а не военным объектам. Поэтому для Украины приоритетом является получение систем ПВО для защиты мирного населения. Резников призывает Запад предоставить такие системы.

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Марко Сировой
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Алексей Резников война Херсон юг контрнаступление
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