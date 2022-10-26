Резников о юге: Россия использует каналы как траншеи, но ВСУ будут продвигаться зимой
Российские оккупанты на юге используют оросительные каналы как траншеи, что замедляет наступление Вооруженных Сил Украины. Но украинские военные будут продвигаться зимой, рассказал в интервью NHK министр обороны Алексей Резников.
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По его словам, первый этап заключался в сдерживании российских войск, второй – в стабилизации линии фронта. Сейчас – третий этап: украинские военные проводят контрнаступательную операцию и отвоевывают территории.
Он уверен, что ВСУ освободят Херсонскую область, но признает – кампания на юге замедлилась, ведь россияне используют оросительные каналы как траншеи. Также замедляют наступление дожди, отмечал министр.
Однако Резников считает, что украинские войска будут продвигаться с наступлением зимы, когда мобильность оккупантов снизится.
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У Украины есть реальный план по освобождению всех временно оккупированных территорий, заверил министр.
Он также отметил, что россияне бьют ракетами по гражданским, а не военным объектам. Поэтому для Украины приоритетом является получение систем ПВО для защиты мирного населения. Резников призывает Запад предоставить такие системы.
- 24 октября в ОК "Юг" сообщали, что украинские военные готовят условия для наступления.
- В этот же день Генштаб заявил, что Силы обороны Украины сдвинули линию фронта восточнее – ближе к Сватово и Кременной.
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