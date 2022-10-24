Россияне не бегут из Херсона, но могут попасть в ситуацию, как мы в Мариуполе – Буданов

Российская армия не бежит из Херсона, но может оказаться в ситуации, подобной той, в которую попали подразделения Сил обороны Украины в Мариуполе. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью УП.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Комментируя заявление командующего войной РФ против Украины Сергея Суровикина о "непростых решениях" в связи с ситуацией в Херсоне, Буданов сказал, что оккупанты понимают, что Россия идет к поражению – как глобальному, так и локальному.

"Он готовит основу для того, чтобы, если будет принято решение по сдаче города, или их просто выбьют оттуда, чтобы основа была подготовлена ​​и как-то сгладить это все. Но вместе с тем я не могу вам сказать, что прямо сейчас они из Херсона убегают. Нет, такого нет", – сказал начальник ГУР.

По словам Буданова, оккупанты понимают, что, если Вооруженные Силы Украины возьмут контроль хотя бы над Каховской дамбой – единственной полноценно функционирующей транспортной артерией, то российскому военному руководству предстоит очень быстро принимать решение.

"Либо очень-очень быстро покидать город и выходить, либо они рискуют оказаться в той ситуации, в которой раньше оказались наши подразделения в Мариуполе. Ситуация несколько иная, но концептуально будет очень похожа", – сказал Буданов.

Что касается, "эвакуации" российскими оккупантами населения Херсона на левый берег Днепра, то, по словам начальника ГУР, во многом это манипуляция.

"Во многих аспектах это информационная операция и манипуляция. Есть некоторые факты. К примеру, выводят Промсвязьбанк, другие финансовые структуры, которые россияне туда завели", – сказал Буданов.

Он добавил, что россияне вывозят из Херсона наличные, серверы, так называемую "оккупационную власть", раненых и проводят "безумную информационную кампанию" по поводу "заботы" о людях.

"То есть создают иллюзию того, что все пропало. Вместе с тем они наоборот заводят туда новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне", – пояснил глава украинской разведки.

Он подчеркнул, что оккупанты не готовятся к выходу из Херсона, они готовятся к обороне.

18 октября командующий оккупационными войсками РФ в Украине Сергей Суровикин заявил, что на Херсонском направлении у российской армии "сложилась непростая ситуация".

Утром 19 октября российские захватчики и их марионетки начали процесс депортации местных жителей из временно оккупированного Херсона и Правобережья "на левый берег Днепра" и "в другие регионы России". Враг "на семь дней" закрыл въезд на подконтрольную ему территорию Херсонской области для гражданских лиц.

22 октября российские оккупанты и их марионетки в Херсоне приказали всем жителям покинуть город, переправившись на левый берег Днепра.

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.