UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне не бегут из Херсона, но могут попасть в ситуацию, как мы в Мариуполе – Буданов

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 08:30
Россияне не бегут из Херсона, но могут попасть в ситуацию, как мы в Мариуполе – Буданов - Фото
Кирилл Буданов (Скриншот видео)

Российская армия не бежит из Херсона, но может оказаться в ситуации, подобной той, в которую попали подразделения Сил обороны Украины в Мариуполе. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью УП.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Комментируя заявление командующего войной РФ против Украины Сергея Суровикина о "непростых решениях" в связи с ситуацией в Херсоне, Буданов сказал, что оккупанты понимают, что Россия идет к поражению – как глобальному, так и локальному.

"Он готовит основу для того, чтобы, если будет принято решение по сдаче города, или их просто выбьют оттуда, чтобы основа была подготовлена ​​и как-то сгладить это все. Но вместе с тем я не могу вам сказать, что прямо сейчас они из Херсона убегают. Нет, такого нет", – сказал начальник ГУР.

По словам Буданова, оккупанты понимают, что, если Вооруженные Силы Украины возьмут контроль хотя бы над Каховской дамбой – единственной полноценно функционирующей транспортной артерией, то российскому военному руководству предстоит очень быстро принимать решение.

"Либо очень-очень быстро покидать город и выходить, либо они рискуют оказаться в той ситуации, в которой раньше оказались наши подразделения в Мариуполе. Ситуация несколько иная, но концептуально будет очень похожа", – сказал Буданов.

Что касается, "эвакуации" российскими оккупантами населения Херсона на левый берег Днепра, то, по словам начальника ГУР, во многом это манипуляция.

"Во многих аспектах это информационная операция и манипуляция. Есть некоторые факты. К примеру, выводят Промсвязьбанк, другие финансовые структуры, которые россияне туда завели", – сказал Буданов.

Он добавил, что россияне вывозят из Херсона наличные, серверы, так называемую "оккупационную власть", раненых и проводят "безумную информационную кампанию" по поводу "заботы" о людях.

"То есть создают иллюзию того, что все пропало. Вместе с тем они наоборот заводят туда новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне", – пояснил глава украинской разведки.

Он подчеркнул, что оккупанты не готовятся к выходу из Херсона, они готовятся к обороне.

  • 18 октября командующий оккупационными войсками РФ в Украине Сергей Суровикин заявил, что на Херсонском направлении у российской армии "сложилась непростая ситуация".
  • Утром 19 октября российские захватчики и их марионетки начали процесс депортации местных жителей из временно оккупированного Херсона и Правобережья "на левый берег Днепра" и "в другие регионы России". Враг "на семь дней" закрыл въезд на подконтрольную ему территорию Херсонской области для гражданских лиц.
  • 22 октября российские оккупанты и их марионетки в Херсоне приказали всем жителям покинуть город, переправившись на левый берег Днепра.
Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсон Херсонская область Кирилл Буданов сергей суровикин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 