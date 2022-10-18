Оккупанты на Херсонщине хотят "эвакуировать" людей, но списки "не складываются" – Гуменюк

Российские оккупанты в Херсонской области объявили о вывозе детей из области в расчете на то, что за ними поедут родители. Таким образом, россияне хотят создать пропагандистскую картинку того, что украинцы якобы боятся Вооруженных Сил Украины. Об этом в интервью НВ заявила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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"То, что они пытаются провозглашать, это или нарративы, которые нашептали им на ухо их кураторы, или попытки имитировать заботу о населении. В объективном понимании это попытка организации определенной депортации населения, в частности акцент делается на детях. Они рассчитывают, что если они увезут детей, за ними поедут и родители", – сказала Гуменюк.

Однако, по ее словам, местные жители не соглашаются с этим. "И списки у них никак не составляются на эту эвакуацию", – отметила представитель ВСУ.

Гуменюк объяснила, что оккупанты хотят подготовить картинку для своих пропагандистских СМИ, что жители Херсонской области якобы боятся ВСУ, не настроены встречать их на своей территории.

"Но поведение местных жителей абсолютно противоположное. Они спокойны, взвешены, знают о том, как им нужно себя вести, чтобы не быть пораженными во время нашего огневого контроля по точкам дислокации вражеских войск, и как правильно сотрудничать с силами сопротивления", – сказала Гуменюк.

Сегодня гауляйтер временно оккупированных районов Херсонской области Владимир Сальдо объявил об "организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра". По его словам, якобы "существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС".

Командующий войной России против Украины Сергей Суровикин заявил, что на херсонском направлении "сложилась непростая ситуация", сообщают российские пропагандистские медиа. Он подтвердил информацию о намерении России депортировать население Херсонской области.

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Вадим Ребрина

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