UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты на Херсонщине хотят "эвакуировать" людей, но списки "не складываются" – Гуменюк

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 21:53
Оккупанты на Херсонщине хотят
Наталья Гуменюк (Скриншот видео)

Российские оккупанты в Херсонской области объявили о вывозе детей из области в расчете на то, что за ними поедут родители. Таким образом, россияне хотят создать пропагандистскую картинку того, что украинцы якобы боятся Вооруженных Сил Украины. Об этом в интервью НВ заявила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"То, что они пытаются провозглашать, это или нарративы, которые нашептали им на ухо их кураторы, или попытки имитировать заботу о населении. В объективном понимании это попытка организации определенной депортации населения, в частности акцент делается на детях. Они рассчитывают, что если они увезут детей, за ними поедут и родители", – сказала Гуменюк.

Однако, по ее словам, местные жители не соглашаются с этим. "И списки у них никак не составляются на эту эвакуацию", – отметила представитель ВСУ.

Гуменюк объяснила, что оккупанты хотят подготовить картинку для своих пропагандистских СМИ, что жители Херсонской области якобы боятся ВСУ, не настроены встречать их на своей территории.

"Но поведение местных жителей абсолютно противоположное. Они спокойны, взвешены, знают о том, как им нужно себя вести, чтобы не быть пораженными во время нашего огневого контроля по точкам дислокации вражеских войск, и как правильно сотрудничать с силами сопротивления", – сказала Гуменюк.

Сегодня гауляйтер временно оккупированных районов Херсонской области Владимир Сальдо объявил об "организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра". По его словам, якобы "существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС".

Командующий войной России против Украины Сергей Суровикин заявил, что на херсонском направлении "сложилась непростая ситуация", сообщают российские пропагандистские медиа. Он подтвердил информацию о намерении России депортировать население Херсонской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Херсоне находятся более 20 000 оккупантов, у них проблемы с обеспечением — глава МВА

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ Херсон депортация сергей суровикин владимир сальдо Наталья Гуменюк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 