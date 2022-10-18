В Херсоне находятся более 20 000 оккупантов, у них проблемы с обеспечением — глава ГВА
Во временно оккупированном Херсоне находятся более 20 000 российских военных, они имеют проблемы с обеспечением. Об этом сообщила глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая в комментарии Радио Свобода.
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По ее словам, ситуация в Херсоне "очень сложная и напряженная" — в городе, по разным данным, находятся от 20 000 до 25 000 российских военных.
"Они напуганы, психологически разрушены, скажем так. Есть проблемы с обеспечением продуктами, топливом и доставкой вооружения", — сказала Луговая.
Глава военной администрации заявила, что местные жители сообщают об активной эвакуации оккупантов и коллаборационистов.
"Коллаборанты спят в бронежилетах и очень активно вывозят имущество из своих домов, грузят все на машины и переправляют на левый берег, а потом в Крым", — сказала она.
- Российский диктатор Владимир Путин отказался отводить войска из Херсона, несмотря на просьбы командиров, и лично занялся стратегическим планированием войны против Украины, сообщала газета The New York Times.
- ВСУ в Херсонской области продолжают двигаться вперед, на передовой им противостоят подразделения Воздушно-десантных войск РФ, сообщали в ОК "Юг".
- Российские оккупанты подтянули резервы и пытаются контратаковать в Херсонской области, чтобы остановить продвижение Вооруженных Сил Украины, сообщал заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
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