"Ярлык с именем, запасы на 2-3 дня". Как проходит депортация в оккупированном Херсоне
Утром 19 октября российские захватчики и их марионетки начали процесс депортации местных жителей из временно оккупированного Херсона и Правобережья "на левый берег Днепра" и "в другие регионы России". Враг "на семь дней" закрыл въезд на подконтрольную ему территорию Херсонской области для гражданских лиц.
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У оккупантов рассказали, что при выезде людям нужно иметь при себе документы, деньги, мобильный телефон, а также "запас продуктов и воды на два-три дня". Больше 50 кг на человека брать запрещено.
Также людям приказано прикреплять на чемоданы ярлыки с указанием своего имени, года рождения, адреса проживания и места депортации, а детям дошкольного возраста такие ярлыки нужно пришивать на воротник.
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На сборном пункте люди обязаны "пройти регистрацию, находиться со своей группой, оперативно занять место в транспорте".
Людей перевозят на паромах в Олешки и Голую Пристань, где развернут пункт временного размещения. Судя по доступным фото и видео процесса депортации, людей пока пришло немного – десятки.
Гауляйтер временно оккупированных районов Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все марионетки РФ "переезжают на левобережье Днепра".
Как написал в Telegram советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, "не прошло и месяца с помпезного объявления об аннексии Херсона, торжественного концерта на Красной площади и криков "гойда", как "администрация города" торжественно эвакуируется в ожидании украинского правосудия".
- 18 октября командующий оккупационными войсками РФ в Украине Сергей Суровикин заявил, что на Херсонском направлении у российской армии "сложилась непростая ситуация". Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предостерег от того, чтобы верить высказываниям россиян.
- Утром 19 октября в Херсонской области зенитчики сбили ударный вертолет оккупантов Ка-52.
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