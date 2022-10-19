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"Ярлык с именем, запасы на 2-3 дня". Как проходит депортация в оккупированном Херсоне

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 12:14
Херсон (фото — паблик оккупантов)

Утром 19 октября российские захватчики и их марионетки начали процесс депортации местных жителей из временно оккупированного Херсона и Правобережья "на левый берег Днепра" и "в другие регионы России". Враг "на семь дней" закрыл въезд на подконтрольную ему территорию Херсонской области для гражданских лиц.

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У оккупантов рассказали, что при выезде людям нужно иметь при себе документы, деньги, мобильный телефон, а также "запас продуктов и воды на два-три дня". Больше 50 кг на человека брать запрещено.

Также людям приказано прикреплять на чемоданы ярлыки с указанием своего имени, года рождения, адреса проживания и места депортации, а детям дошкольного возраста такие ярлыки нужно пришивать на воротник.

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На сборном пункте люди обязаны "пройти регистрацию, находиться со своей группой, оперативно занять место в транспорте".

Людей перевозят на паромах в Олешки и Голую Пристань, где развернут пункт временного размещения. Судя по доступным фото и видео процесса депортации, людей пока пришло немного – десятки.

Гауляйтер временно оккупированных районов Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все марионетки РФ "переезжают на левобережье Днепра".

Как написал в Telegram советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, "не прошло и месяца с помпезного объявления об аннексии Херсона, торжественного концерта на Красной площади и криков "гойда", как "администрация города" торжественно эвакуируется в ожидании украинского правосудия".

Євген Пилипенко
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война военные преступления пропаганда дезинформация Херсон провокация депортация контрнаступление южный фронт
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