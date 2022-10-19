UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне снова собрали "мост" под Антоновским мостом и уезжают из Херсона: фото из космоса

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 09:30
Россияне снова собрали
Антоновский мост до оккупации (скриншот)

За последние сутки, 17-18 октября, российские оккупанты закончили сборку импровизированного моста из барж под Антоновским мостом близ Херсона, замечены также уезжающие из города военные машины. Это видно по спутниковым снимкам, которые в Twitter показал OSINT-энтузиаст Тим Эрхарт.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На снимке от 18 октября видно, как баржа толкает последние детали "моста" на место в 11:14.

"Это [баржевый мост] позволит России быстрее пополнять запасы или быстро эвакуироваться. Это также легкая цель", – написал Эрхарт, имея в виду ракетные удары из M142 HIMARS и аналогичных систем на вооружении ВСУ.

Нажмите на фото ниже, чтобы открыть их в полном размере:

Около месяца назад, в конце сентября, захватчики по какой-то причине разобрали такой же баржевый мост.

А 17 октября наблюдалась активность российских военных машин, ожидающих на берегу, пока другие переправляются на пароме. На фото – место ожидания в поле, к северу от Приднепровского, к востоку от Херсона.

"Многие грузовики уехали из Херсона", – констатировал специалист.

В последние дни оккупанты и их марионетки в Херсоне активно распространяют информацию о "непростой ситуации" на Правобережье и о якобы планируемой депортации местных жителей, рассказывая им о некой "опасности затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС". Люди переживают, что враг может устроить техногенную катастрофу с попыткой сказать, что "это сделала Украина".

Смотрите фото: Новая Каховка. Обрушенные и пробитые пролеты мостов, техника россиян – снимки из космоса

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсон космос спутниковое фото мост Planet Антоновский мост
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 