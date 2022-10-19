Россияне снова собрали "мост" под Антоновским мостом и уезжают из Херсона: фото из космоса

За последние сутки, 17-18 октября, российские оккупанты закончили сборку импровизированного моста из барж под Антоновским мостом близ Херсона, замечены также уезжающие из города военные машины. Это видно по спутниковым снимкам, которые в Twitter показал OSINT-энтузиаст Тим Эрхарт.

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На снимке от 18 октября видно, как баржа толкает последние детали "моста" на место в 11:14.

"Это [баржевый мост] позволит России быстрее пополнять запасы или быстро эвакуироваться. Это также легкая цель", – написал Эрхарт, имея в виду ракетные удары из M142 HIMARS и аналогичных систем на вооружении ВСУ.

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Около месяца назад, в конце сентября, захватчики по какой-то причине разобрали такой же баржевый мост.

А 17 октября наблюдалась активность российских военных машин, ожидающих на берегу, пока другие переправляются на пароме. На фото – место ожидания в поле, к северу от Приднепровского, к востоку от Херсона.

"Многие грузовики уехали из Херсона", – констатировал специалист.

В последние дни оккупанты и их марионетки в Херсоне активно распространяют информацию о "непростой ситуации" на Правобережье и о якобы планируемой депортации местных жителей, рассказывая им о некой "опасности затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС". Люди переживают, что враг может устроить техногенную катастрофу с попыткой сказать, что "это сделала Украина".

ВСУ время от времени бьют по мосту и около него, уничтожая переправу, технику врага и личный состав. Как выглядит Антоновский мост снизу – смотрите видео с понтона.

Еще летом появилось видео последствий удара по мосту в Новой Каховке – это ролик 18+.

Смотрите фото: Новая Каховка. Обрушенные и пробитые пролеты мостов, техника россиян – снимки из космоса

Євген Пилипенко

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