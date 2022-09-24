В Сети появилось видео Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне. Запись публикуют местные паблики в социальных сетях.
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На записи можно увидеть пролет моста, который постоянно подвергался ударам Вооруженных Сил Украины, — место ударов усыпано сплошными пробоинами.
Само видео снято с плавательного средства на Днепре — когда и кем оно было записано, точно неизвестно. Оператор видео также отмечает, что мост непригоден для проезда.
Недавно ВСУ развеивали мифы оккупантов о якобы восстановлении мостов. Для этого они снова ударили по Антоновскому мосту и закрепили его непригодность для использования.
- Наступление ВСУ на Херсонскую область является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
- Некоторые подразделения россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области ведут переговоры с украинскими воинами, чтобы сложить оружие.
- Российский диктатор Владимир Путин отказался отводить войска из Херсона, несмотря на просьбы командиров, и лично занялся стратегическим планированием войны против Украины, сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
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