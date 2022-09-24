В Сети появилось видео Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне. Запись публикуют местные паблики в социальных сетях.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На записи можно увидеть пролет моста, который постоянно подвергался ударам Вооруженных Сил Украины, — место ударов усыпано сплошными пробоинами.

Само видео снято с плавательного средства на Днепре — когда и кем оно было записано, точно неизвестно. Оператор видео также отмечает, что мост непригоден для проезда.

Недавно ВСУ развеивали мифы оккупантов о якобы восстановлении мостов. Для этого они снова ударили по Антоновскому мосту и закрепили его непригодность для использования.

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.