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Как выглядит Антоновский мост в оккупированном Херсоне после обстрелов ВСУ — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2022, 12:43
Антоновский мост после обстрелов (Фото: скриншот с видео)
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В Сети появилось видео Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне. Запись публикуют местные паблики в социальных сетях.

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На записи можно увидеть пролет моста, который постоянно подвергался ударам Вооруженных Сил Украины, — место ударов усыпано сплошными пробоинами.

Само видео снято с плавательного средства на Днепре — когда и кем оно было записано, точно неизвестно. Оператор видео также отмечает, что мост непригоден для проезда. 

Недавно ВСУ развеивали мифы оккупантов о якобы восстановлении мостов. Для этого они снова ударили по Антоновскому мосту и закрепили его непригодность для использования.

Читайте также: Белый дом: Наступление Украины — это ошеломляющий успех, но впереди битва в районе Херсона 

Дмитро Гриниченко
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война Херсон временно оккупированные территории Антоновский мост
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