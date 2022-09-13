Юг. ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту, уничтожили артиллерию и командные машины
Украинские военные на юге снова ударили по Антоновскому мосту, уничтожили несколько единиц российской артиллерии и командные машины армии России. Об этом сообщается в сводке оперативного командования "Юг".
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Авиация нанесла два удара по оккупантам в районе Новопетровки Херсонской области. Ракетно-артиллерийские войска выполнили около 300 задач, били по трем районам скопления вооружения и техники, двум пунктам управления, станции РЭБ.
ВСУ также развеивали мифы оккупантов о якобы восстановлении мостов. Для этого они снова ударили по Антоновскому мосту и закрепили его непригодность для использования.
Оккупанты потеряли 59 военных, танк, пять гаубиц калибра 152-мм (в том числе "Мста-С" и "Мста-Б"), командно-штабную машину и машину управления, 12 единиц автобронетехники.
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Россияне же пытаются подтянуть запасы боеприпасов и живую силу, ищет альтернативные пути поставок. От двух взводов до роты РФ пытались наступать из Терновых Под на Любомировку и из Чкалово на Безыменное – в обоих случаях оккупанты понесли потери и отступили.
Россияне продолжали обстрелы, нанесли 15 авиаударов. Вблизи временно оккупированного Крыма маневрируют 12 боевых кораблей россиян, среди них – четыре ракетоносителя, на борту которых есть более 30 "Калибров".
- 12 сентября в ОК "Юг" назвали пять населенных пунктов, которые освободили ВСУ.
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