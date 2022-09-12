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Херсонская область. В ОК "Юг" назвали пять населенных пунктов, которые освободили ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 14:12
Херсонская область. В ОК
Бойцы ВСУ (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины освободили пять населенных пунктов в ходе наступления в Херсонской области. Об этом на брифинге сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, за последние две недели ВСУ продвинулись на некоторых участках от четырех до нескольких десятков км, освободив площадь около 500 кв. км территорий.

Были освобождены населенные пункты Высокополье, Белогорка, Нововознесенское, Сухой Ставок и Миролюбовка.

"Они полностью освобождены, территория зачищена. Население этих населенных пунктов под юрисдикцией Украины. Обстрелы этих территорий продолжаются, во время отступления противник также заминировал местность, жителям стоит быть осторожными", — заявила Гуменюк. 

Читайте также: Наступление на Херсон. Россияне ведут переговоры с ВСУ, чтобы сложить оружие — ОК "Юг" 

Дмитро Гриниченко
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война Херсонская область ОК Юг наступление ВСУ
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