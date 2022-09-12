Херсонская область. В ОК "Юг" назвали пять населенных пунктов, которые освободили ВСУ

Вооруженные Силы Украины освободили пять населенных пунктов в ходе наступления в Херсонской области. Об этом на брифинге сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, за последние две недели ВСУ продвинулись на некоторых участках от четырех до нескольких десятков км, освободив площадь около 500 кв. км территорий.

Были освобождены населенные пункты Высокополье, Белогорка, Нововознесенское, Сухой Ставок и Миролюбовка.

"Они полностью освобождены, территория зачищена. Население этих населенных пунктов под юрисдикцией Украины. Обстрелы этих территорий продолжаются, во время отступления противник также заминировал местность, жителям стоит быть осторожными", — заявила Гуменюк.

29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.

Наступление ВСУ на Херсон является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины.

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Дмитро Гриниченко

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