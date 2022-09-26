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Российские оккупанты разбирают баржевый мост под Антоновским мостом в Херсоне – фото

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 10:57
Российские оккупанты разбирают баржевый мост под Антоновским мостом в Херсоне – фото - Фото
Антоновский мост до оккупации (скриншот)

Российские оккупанты по неизвестной причине разбирают импровизированный мост из барж, который они долгое время собирали вдоль быков Антоновского моста под Херсоном. Это видно на спутниковых снимках, которые в Twitter показал OSINT-энтузиаст Тим Эрхарт.

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На первом фото со спутника компании Planet Labs от 25 сентября в 11:18 перемещенные баржи можно увидеть припаркованными на северном берегу Днепра, а другие находятся в процессе перемещения на момент съемки.

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Ниже – более четкое фото, сделанное 25 сентября в 12:24 по киевскому времени. Видно, что разборка баржевого моста рядом с Антоновским продолжается:

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Помимо этого, эксперт показал еще одну подтвержденную точку причаливания парома оккупантов на южном берегу Днепра к востоку от Херсона.

ВСУ время от времени бьют по мосту и около него, уничтожая переправу и технику врага. Как выглядит Антоновский мост снизу – смотрите видео с понтона.

Смотрите фото: Новая Каховка. Обрушенные и пробитые пролеты мостов, техника россиян – снимки из космоса

Євген Пилипенко
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