Российские оккупанты разбирают баржевый мост под Антоновским мостом в Херсоне – фото

Российские оккупанты по неизвестной причине разбирают импровизированный мост из барж, который они долгое время собирали вдоль быков Антоновского моста под Херсоном. Это видно на спутниковых снимках, которые в Twitter показал OSINT-энтузиаст Тим Эрхарт.

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На первом фото со спутника компании Planet Labs от 25 сентября в 11:18 перемещенные баржи можно увидеть припаркованными на северном берегу Днепра, а другие находятся в процессе перемещения на момент съемки.

Ниже – более четкое фото, сделанное 25 сентября в 12:24 по киевскому времени. Видно, что разборка баржевого моста рядом с Антоновским продолжается:

Помимо этого, эксперт показал еще одну подтвержденную точку причаливания парома оккупантов на южном берегу Днепра к востоку от Херсона.

ВСУ время от времени бьют по мосту и около него, уничтожая переправу и технику врага. Как выглядит Антоновский мост снизу – смотрите видео с понтона.

В тот же день предатель Украины и гауляйтер врага в Херсоне показал дыру – "мост, как видите, целый".

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Євген Пилипенко

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