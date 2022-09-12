Взрывы на Антоновском мосту. Гауляйтер показал дыру – "мост, как видите, целый": фото
Херсонские паблики сообщают о взрывах на Антоновском мосту, и без того поврежденном ракетными ударами Вооруженных Сил Украины для сокращения возможностей российских захватчиков снабжать свою группировку на Правобережье. О взрывах через реку напротив села Антоновка пишут и местные жители.
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Взрывы слышали около 11:00 утра, клубы дыма наблюдались в районе съезда моста на левом берегу.
Херсонский гауляйтер россиян Кирилл Стремоусов спустя час показал в росСМИ видео разрушений на мосту, по которому, по его словам, "нанесли удары хаймерсами".
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"Но мост, как вы видите, целый, – сказал предатель Украины, указывая на сквозное отверстие диаметром около двух метров в дорожном покрытии. – Сейчас с Антоновским мостом все в порядке. Он еще не разрушился".
Российские пропагандисты и Минобороны РФ пишут о "работе ПВО" и регулярно докладывают, сколько "перехвачено снарядов РСЗО".
В оперативном командовании "Юг" сообщили, что "осуществляется круглосуточный контроль мостов и переправ, не позволяя оккупантам обеспечить пополнение запасов боевой техники и боеприпасов".
"В районе Новой Каховки и Дарьевки поражены два понтонных моста, проложенные врагом через Днепр и Ингулец, их дальнейшее использование невозможно", – подчеркнули также военные.
ВСУ планомерно выводят из строя мосты и переправы через Днепр и его притоки на юге, чтобы отсечь полноценное снабжение группировки врага на южном Правобережье.
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