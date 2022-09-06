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Вертолетное снабжение российских оккупантов на правом берегу Днепра неэффективно – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 12:50
Вертолетное снабжение российских оккупантов на правом берегу Днепра неэффективно – ВСУ - Фото
Летчик вертолета оккупационной армии РФ в Украине (скриншот)

Попытки армии России наладить снабжение своих войск на захваченной территории украинского Правобережья с помощью вертолетов неэффективны. Об этом заявила в ответ на соответствующий вопрос Lviv.Media глава пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Это шаг не очень эффективный, поскольку его нельзя постоянно использовать из-за того, что [там] не те обстрелы, и нельзя подтягивать тяжелое вооружение, разве что какую-то часть боеприпасов", – сказала она.

Также, по ее словам, понтонные переправы, которые оккупанты пытаются навести через Днепр и Ингулец, "не могут быть использованы, так как они поражены нашим огнем так же сильно, как и стационарные".

Еще 2 сентября Гуменюк говорила, что оккупанты не могут подтягивать резервы во временно оккупированную часть Херсонской области, поскольку их логистика подорвана.

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Євген Пилипенко
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