Вертолетное снабжение российских оккупантов на правом берегу Днепра неэффективно – ВСУ
Попытки армии России наладить снабжение своих войск на захваченной территории украинского Правобережья с помощью вертолетов неэффективны. Об этом заявила в ответ на соответствующий вопрос Lviv.Media глава пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.
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"Это шаг не очень эффективный, поскольку его нельзя постоянно использовать из-за того, что [там] не те обстрелы, и нельзя подтягивать тяжелое вооружение, разве что какую-то часть боеприпасов", – сказала она.
Также, по ее словам, понтонные переправы, которые оккупанты пытаются навести через Днепр и Ингулец, "не могут быть использованы, так как они поражены нашим огнем так же сильно, как и стационарные".
Еще 2 сентября Гуменюк говорила, что оккупанты не могут подтягивать резервы во временно оккупированную часть Херсонской области, поскольку их логистика подорвана.
- 29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.
- Военные сразу же призвали набраться терпения и соблюдать тишину о деталях событий, а в ОК "Юг" высмеяли утверждение российских чиновников о "провале украинского наступления на юге".
- 1 сентября британская разведка сообщила, что ВСУ "продолжают наступать на юге".
- В Пентагоне пока не уверены, что на юге "будет большое, массированное контрнаступление ВСУ, которого ожидают люди".
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