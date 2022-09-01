ВСУ продолжают наступать на юге, ракеты HARM могут стать серьезной проблемой РФ – Британия

Украинские военные продолжали наступление на юге в прошедшие сутки, а использование противорадиолокационных ракет HARM может ухудшить положение армии России. Об этом сообщает Минобороны Британии со ссылкой на данные своей разведки.

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ВСУ продолжали наступательные операции на юге 30-31 августа, отмечают британцы. Они также интенсивно наносили дальние удары по российским пунктам управления и материально-техническому обеспечению россиян на временно оккупированной территории.

Британцы также отметили, что Минобороны показало применение украинскими летчиками ракет HARM, а россияне недавно показывали остатки этих ракет.

Радиолокационное оборудование – критически важно для армии РФ, говорят разведчики. По мнению британцев, если ракеты HARM будут существенно и продолжительно наносить ему ущерб, то это станет серьезным ударом по и без того проблемной осведомленности РФ о ситуации на поле боя.

По оценке британской разведки, ВСУ местами отодвинули линию фронта на юге.

В ОК "Юг" высмеяли утверждение российских чиновников о якобы провале украинского наступления на юге.

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Марко Сировой

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