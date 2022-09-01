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Юг. ВСУ уничтожили 200 оккупантов, шесть складов боеприпасов и переправу – сводка

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 06:37
Юг. ВСУ уничтожили 200 оккупантов, шесть складов боеприпасов и переправу – сводка - Фото
Украинские военные (фото - Минобороны)

Украинские военные за прошедшие сутки, 31 августа, уничтожили 200 военных, шесть складов боеприпасов, два командных пункта и понтонную переправу армии России на юге. Были удары и по мостам, сообщает оперативное командование "Юг".

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Украинская авиация нанесла 24 удара по местам сосредоточения врага, командным и опорным пунктам, логистическим центрам, транспортным путям и боевым позициям.

Ракетно-артиллерийские подразделения ударили по пунктам управлениям беспилотниками, станциям РЭБ и РЛС, РСЗО и средствам ПВО. Каховский и Дарьевские мосты – под плотным огневым контролем: были результативные попадания, мосты существенно повреждены, исключен подвоз боеприпасов и техники РФ. Также уничтожена понтонная переправа россиян в районе Дарьевки.

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По данным командования, уничтожены 201 оккупант, 12 танков Т-72, 18 единиц авто-бронетехники, огнеметная система "Солнцепек", ЗРК "Бук-М3", пять гаубиц "Мста-Б", САУ "Акация", две самоходные артустановки, три миномета.

Ликвидированы шесть складов боеприпасов в Бериславском, Геническом, Херсонском районах, а также командные пункты 331-го парашютно-десантного и 56-го десантно-штурмового полков. Потери армии России доразведуются.

Оккупанты в свою очередь дистанционно минируют подступы к позициям, ударили парой вертолетов Ка-52 по Березнеговатской общине, артиллерией – по Криворожской и Никопопольской, где повреждены дома, но пострадавших среди мирных жителей нет.

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Марк Сировой
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ВСУ наступление потери армия рф мосты юг переправа войска россии Херсон
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