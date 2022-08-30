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CNN: США последние несколько месяцев поставляли Украине оружие для контрнаступления на юге

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 22:06
CNN: США последние несколько месяцев поставляли Украине оружие для контрнаступления на юге - Фото
Украинские военные (Иллюстративное фото: Генштаб)

США последние несколько месяцев поставляли Вооруженным Силам Украины вооружение, которое предназначалось для запланированного контрнаступления на юге. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя в администрации президента США. 

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По словам чиновника, США выполняли "многое из конкретных запросов" украинской стороны в рамках пакетов военной помощи, предоставленных за последние два месяца.

В частности, это касалось дополнительных боеприпасов, артиллерии и противотанковых ракетных комплексов Javelin. 

Издание отмечает, что поставки оружия Украине в рамках пакетов военной помощи США  были общеизвестны, но в то время не было известно, что они были разработаны частично для снабжения запланированного контрнаступления ВСУ.

В СNN также напомнили, что глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли регулярно находились на связи с украинской стороной, чтобы определить, какое именно оружие необходимо Украине в зависимости от боевых задач. 

Читайте также: Контрнаступление ВСУ готовится, поступает новое оружие. Россияне усиливают оборону – ГУР

Наталия Фреик
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США военная помощь байден контрнаступление
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