CNN: США последние несколько месяцев поставляли Украине оружие для контрнаступления на юге
США последние несколько месяцев поставляли Вооруженным Силам Украины вооружение, которое предназначалось для запланированного контрнаступления на юге. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя в администрации президента США.
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По словам чиновника, США выполняли "многое из конкретных запросов" украинской стороны в рамках пакетов военной помощи, предоставленных за последние два месяца.
В частности, это касалось дополнительных боеприпасов, артиллерии и противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Издание отмечает, что поставки оружия Украине в рамках пакетов военной помощи США были общеизвестны, но в то время не было известно, что они были разработаны частично для снабжения запланированного контрнаступления ВСУ.
В СNN также напомнили, что глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли регулярно находились на связи с украинской стороной, чтобы определить, какое именно оружие необходимо Украине в зависимости от боевых задач.
- 23 августа в статье Washington Post сообщали, что США могут готовить ВСУ к ближним боям, в новом пакете на $800 млн – оружие для наступления.
- 29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.
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