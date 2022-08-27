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Контрнаступление ВСУ готовится, поступает новое оружие. Россияне усиливают оборону – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 17:50
Контрнаступление ВСУ готовится, поступает новое оружие. Россияне усиливают оборону – ГУР - Фото
Бойцы ВСУ (фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины продолжают подготовку контрнаступления, а россияне боятся активных действий Сил обороны и усиливают свои позиции, в частности, на юге. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. 

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По его словам, противник боится активных действий ВСУ и усиливает оборонительные позиции на юге.

"Подготовка контрнаступления продолжается, мы получаем новое вооружение, главной целью является полная деоккупация территорий, а для этого необходимо будет проводить контрнаступательную операцию", – сказал представитель ГУР.

Он отметил, что на сегодняшний день обе стороны войны готовятся к более активным боевым действиям, россияне перебрасывают авиацию из Крыма. 

Скибицкий заявил, что за последний месяц оккупанты перебросили группировку Восточного военного округа с востока Украины на юг – она участвовала в полномасштабной войне с 24 февраля, находясь сначала в Беларуси, потом – на Слобожанском и Донецком направлениях, а теперь – в Запорожской и Херсонской областях. 

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Дмитрий Гриниченко
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война разведка юг Украины контрнаступление ВСУ
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