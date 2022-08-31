Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинцев, которые находятся на временно оккупированных южных территориях Украины, за помощь разведке. Об этом Зеленский сказал в видеообращении по итогам 31 августа.

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Президент сообщил, что провел сегодня заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

"Озвучивать детали сейчас не стану. Одно только скажу: хочу поблагодарить от имени нашей разведки всех тех наших людей, которые очень крепко нас поддерживают на юге страны, особенно в Крыму. Разведчики благодарны за предоставленную информацию. И отработают ее по максимуму. Пусть враги не забывают, на чьем полуострове они находятся. Временно находятся", – сказал Зеленский.

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Наталия Медведева

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