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Зеленский – украинцам на юге и в Крыму: Разведчики благодарны, отработают по максимуму видео

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31.08.2022, 23:03
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Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинцев, которые находятся на временно оккупированных южных территориях Украины, за помощь разведке. Об этом Зеленский сказал в видеообращении по итогам 31 августа.

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Президент сообщил, что провел сегодня заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

"Озвучивать детали сейчас не стану. Одно только скажу: хочу поблагодарить от имени нашей разведки всех тех наших людей, которые очень крепко нас поддерживают на юге страны, особенно в Крыму. Разведчики благодарны за предоставленную информацию. И отработают ее по максимуму. Пусть враги не забывают, на чьем полуострове они находятся. Временно находятся", – сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский готов бить по военным объектам в Крыму: Держитесь от них подальше

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский Крым наступление
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