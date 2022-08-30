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Зеленский готов бить по военным объектам в Крыму: Держитесь от них подальше

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 22:14
Зеленский готов бить по военным объектам в Крыму: Держитесь от них подальше - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник призвал жителей Крыма держаться подальше от военных объектов российских оккупантов.

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"Хочу еще раз обратить внимание всех наших людей в Крыму: пожалуйста, держитесь подальше от российских военных объектов, не находитесь вблизи российских баз и военных аэродромов, сообщайте специальным службам Украины всю известную вам информацию об оккупантах, чтобы освобождение Крыма произошло быстрее", – заявил он.

Заявление Зеленского прозвучало сразу после того, как один из самых активных спикеров Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что деоккупация Крыма будет "активной".

"Наши защитники будут уничтожать все склады, штабы оккупантов, их технику, где бы они ни размещались. Под Севастополем – значит, под Севастополем. Под Луганском – значит, под Луганском", — заявил Зеленский.

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Андрей Водяный
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Владимир Зеленский война Крым
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