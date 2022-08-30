Зеленский готов бить по военным объектам в Крыму: Держитесь от них подальше
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник призвал жителей Крыма держаться подальше от военных объектов российских оккупантов.
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"Хочу еще раз обратить внимание всех наших людей в Крыму: пожалуйста, держитесь подальше от российских военных объектов, не находитесь вблизи российских баз и военных аэродромов, сообщайте специальным службам Украины всю известную вам информацию об оккупантах, чтобы освобождение Крыма произошло быстрее", – заявил он.
Заявление Зеленского прозвучало сразу после того, как один из самых активных спикеров Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что деоккупация Крыма будет "активной".
- Главное управление разведки Минобороны сообщает об изменении настроений во временно оккупированном Крыму – люди начинают понимать, что угроза военных действий на территории полуострова становится реальностью.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет планировать деоккупацию Крыма при любых сценариях развития войны с Россией.
- У Резникова пригрозили флоту России: РФ должен покинуть Крым, если хочет существовать.
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