Украина начала разрабатывать эвакуационные маршруты для деоккупации Крыма – Подоляк
Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина начала разрабатывать эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма на период "активной фазы деоккупации". Об этом говорится в его Twitter.
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"Понятно, что для Украины жизнь граждан – безусловный приоритет. Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть полуостров на время активной деоккупации. Пока же просим всех держаться подальше от военных объектов и проверить укрытие", — написал Подоляк.
Крым находится под российской оккупацией с весны 2014 года.
Летом 2022 года на фоне полномасштабной войны представители власти Украины начали говорить о том, что остров нужно деоккупировать военным путем, а не политико-дипломатическим, как говорили ранее.
- 19 августа секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что для Украины сейчас в повестке дня стоит пошаговая демилитаризация Крыма с последующей деоккупацией.
- Президент Владимир Зеленский в мае говорил, что Россия пойдет на переговоры по Крыму, если Украина сможет выйти на границы 24 февраля.
- Позже он создал и возглавил консультативный совет по деоккупации Крыма.
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