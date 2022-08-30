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Украина начала разрабатывать эвакуационные маршруты для деоккупации Крыма – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 17:23
Украина начала разрабатывать эвакуационные маршруты для деоккупации Крыма – Подоляк - Фото
Фото: unsplash.com

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина начала разрабатывать эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма на период "активной фазы деоккупации". Об этом говорится в его Twitter.

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"Понятно, что для Украины жизнь граждан – безусловный приоритет. Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть полуостров на время активной деоккупации. Пока же просим всех держаться подальше от военных объектов и проверить укрытие", — написал Подоляк.

Крым находится под российской оккупацией с весны 2014 года.

Летом 2022 года на фоне полномасштабной войны представители власти Украины начали говорить о том, что остров нужно деоккупировать военным путем, а не политико-дипломатическим, как говорили ранее.

Читайте также: "Крым в обмен на мир? Этого не будет". Украина провела Крымскую платформу 2.0: что решили

Андрей Водяный
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Крым деоккупация михаил подоляк
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