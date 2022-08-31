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Минобороны РФ заявило о "провале с треском" наступления ВСУ. В ОК "Юг" ответили оккупантам

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 12:43
Минобороны РФ заявило о
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

В оперативном командовании "Юг" ответили на пропагандистское сообщение министерства обороны России, которое заявило, что наступление Вооруженных Сил Украины на Херсон якобы "с треском провалилось". Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. 

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По ее словам, "у россиян так сильно трещало, что они восприняли свой треск за наш, так и не поняли настоящего положения дел". Она отметила, что все покажет время и выдержка украинцев.

Гуменюк заявила, что ВСУ продолжают уничтожение логистических центров противника на юге и пытаются пресечь его транспортное сообщение, чтобы он не мог подтягивать резервы. Также Силы обороны наносят удары по складам боеприпасов россиян. 

Понтон через Днепр, который россияне возводят возле Антоновского моста в Херсоне, она назвала "бесконечным Lego-конструктором" оккупационных войск, который они пытаются "лепить, как из пластилина", зная, что он находится под огневым контролем украинских сил. 

"Я благодарна тем, кто не мешает ВСУ делать свою работу, не комментирует, не дает прогнозов и дает нам возможность реализовать свои замыслы самостоятельно, чтобы потом отчитаться и порадовать всех хорошими новостями", — резюмировала она. 

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Дмитрий Гриниченко
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война Херсон ОК Юг наступление ВСУ
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