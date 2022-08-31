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Мосты, склады и авиаудары. В ОК "Юг" назвали результаты наступления ВСУ за 30 августа

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 06:27
Мосты, склады и авиаудары. В ОК
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины ударили по четырем мостам в Херсонской области и четырем командным пунктам российских оккупантов, авиация нанесла 16 ударов по противнику. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что противник деморализован, однако продолжает оказывать сопротивление. На протяжении минувших суток ракетно-артиллерийские подразделения ударили по четырем пунктам управления, а также по четырем мостам — Антоновскому железнодорожному и автомобильному, Дарьевскому и Каховскому. 

Отмечается, что степень повреждения переправ "значительно ограничивает их использование".

Авиация ВСУ нанесла 16 ударов по опорным пунктам, складам боеприпасов и районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян. 

По подтвержденным данным, уничтожено 117 оккупантов, более 30 единиц техники, среди которых девять танков Т-72, три реактивных системы залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С", САУ "Мста-С", 18 единиц автомобильной и бронированной техники, а также четыре склада боеприпасов в Баштанском, Бериславском, Бериславском и Херсонском районах. 

Читайте также: ОК "Юг" о наступлении на Херсон: Мы закрепляемся на участках и уничтожаем логистику РФ 

Дмитрий Гриниченко
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война Херсон потери России ОК Юг наступление ВСУ
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