Мосты, склады и авиаудары. В ОК "Юг" назвали результаты наступления ВСУ за 30 августа

Вооруженные Силы Украины ударили по четырем мостам в Херсонской области и четырем командным пунктам российских оккупантов, авиация нанесла 16 ударов по противнику. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что противник деморализован, однако продолжает оказывать сопротивление. На протяжении минувших суток ракетно-артиллерийские подразделения ударили по четырем пунктам управления, а также по четырем мостам — Антоновскому железнодорожному и автомобильному, Дарьевскому и Каховскому.

Отмечается, что степень повреждения переправ "значительно ограничивает их использование".

Авиация ВСУ нанесла 16 ударов по опорным пунктам, складам боеприпасов и районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян.

По подтвержденным данным, уничтожено 117 оккупантов, более 30 единиц техники, среди которых девять танков Т-72, три реактивных системы залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С", САУ "Мста-С", 18 единиц автомобильной и бронированной техники, а также четыре склада боеприпасов в Баштанском, Бериславском, Бериславском и Херсонском районах.

29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.

Военные сразу же призвали набраться терпения и соблюдать тишину о деталях этих событий.

В оперативном командовании "Юг" не стали подтверждать информацию канала CNN о якобы освобождении четырех поселков в Херсонской области в ходе наступления Вооруженных Сил Украины.

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Дмитрий Гриниченко

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