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ОК "Юг" о наступлении на Херсон: Мы закрепляемся на участках и уничтожаем логистику РФ

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 18:24
ОК
Наталья Гуменюк (Фото: скриншот с видео)

Вооруженные Силы Украины продолжают позиционное ведение боевых действий на юге, пытаясь не позволить россиянам подтянуть резервы. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, ВСУ продолжают укреплять свои позиции на юге и закрепляться на занятых участках, уничтожая логистические центры россиян, транспортные артерии и командные пункты, чтобы не давать противнику подтягивать резервы. 

Она в очередной раз отметила, что во время проведения военной операции необходимо соблюдать режим информационной тишины.

"Эта война имеет признаки гибридной и имеет параллельную информационную реальность, которая не может быть заблокирована, это XXI век, мы проводим работу со всеми военными и говорим, что нельзя указывать геолокации и вести стримы, раскрывая позиции. От этого в первую очередь страдают военные. Работа проводится, но желание "хайпануть" просыпается не только у бойцов, но и у многих экспертов. Поэтому мы не будем преждевременно говорить об освобождении населенных пунктов", — сказала Гуменюк.

Спикер ОК "Юг" обратилась к местным жителям на временно оккупированных территориях с призывом обустроить укрытие с запасами еды, воды и медикаментов хотя бы на несколько дней, если населенный пункт расположен в зоне активных боевых действий. 

Читайте также: Наступление ВСУ на Херсон. В ОК "Юг" назвали общие потери россиян за минувшую ночь

Дмитрий Гриниченко
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война Херсон ОК Юг наступление ВСУ
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