Наступление ВСУ на Херсон. В ОК "Юг" назвали общие потери россиян за минувшую ночь
В оперативном командовании "Юг" назвали общие потери российских оккупантов за минувшую ночь в южной операционной зоне, где началось наступление Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в сводке ОК "Юг".
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Военные заявляют, что на юге продолжаются позиционные бои с целью улучшения положения на фронте. Ночью бомбардировщики ВСУ нанесли два удара по сосредоточениям противника в районе Киселевки и Костырки.
Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 220 огневых задач, в частности, ударив по Антоновскому автомобильному и железнодорожному мостам через Днепр, а также — по Дарьевскому через реку Ингулец, чтобы "закрепить их неработоспособный статус".
Итоговые потери россиян за ночь составили — 159 уничтоженных солдат и 60 единиц техники, среди которых пять танков Т-72, три гаубицы "Мста-Б", пусковая установка С-300, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция, 120 мм мобильный миномет, пять противотанковых ракетных комплексов и 40 единиц бронированной и автомобильной техники.
- 29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.
- Военные сразу же призвали набраться терпения и соблюдать тишину о деталях этих событий.
- В оперативном командовании "Юг" не стали подтверждать информацию канала CNN о якобы освобождении четырех поселков в Херсонской области в ходе наступления Вооруженных Сил Украины.
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