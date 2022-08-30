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Наступление ВСУ на Херсон. В ОК "Юг" назвали общие потери россиян за минувшую ночь

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 16:53
Наступление ВСУ на Херсон. В ОК
Украинский танк (Фото: Генштаб ВСУ)

В оперативном командовании "Юг" назвали общие потери российских оккупантов за минувшую ночь в южной операционной зоне, где началось наступление Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в сводке ОК "Юг".

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Военные заявляют, что на юге продолжаются позиционные бои с целью улучшения положения на фронте. Ночью бомбардировщики ВСУ нанесли два удара по сосредоточениям противника в районе Киселевки и Костырки. 

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 220 огневых задач, в частности, ударив по Антоновскому автомобильному и железнодорожному мостам через Днепр, а также — по Дарьевскому через реку Ингулец, чтобы "закрепить их неработоспособный статус".

Итоговые потери россиян за ночь составили — 159 уничтоженных солдат и 60 единиц техники, среди которых пять танков Т-72, три гаубицы "Мста-Б", пусковая установка С-300, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция, 120 мм мобильный миномет, пять противотанковых ракетных комплексов и 40 единиц бронированной и автомобильной техники. 

Читайте также: Наступление ВСУ на Херсон. Армия России отрезана от снабжения с Крымом — глава ОВА 

Дмитрий Гриниченко
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война Херсон потери России ОК Юг наступление ВСУ
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